EGM: Provokatif paylaşımda bulunan 63 hesaba yönelik işlem

DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem sonrasında sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen hesap sayısının 63'e çıktığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele tarafından yapılan çalışmada; 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 63 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiştir” ifadelerini kullandı.

DEPREMLE İLGİLİ YALAN PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Afyonkarahisar'da "Göçük altındayım, yangın çıktı. Gaziantep İslahiye'de 6 aylık bebek var; Atatürk Bulvarı Şehit Mehmet Deveci Sokak no 1" paylaşımı ile 'deprem oldu', 'afad deprem', 'gaziantep' ve 'yardım' etiketleri ile paylaşım yapan İbrahim Ö.'nün de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı açıklanmıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.