Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır.