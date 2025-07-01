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        Ehliyet Alma Şartları Nelerdir? Sürücü Belgesini Kimler Alabilir, Gerekenler Nedir?

        Türkiye'de motorlu araç kullanmak isteyen herkesin belirli yasal koşulları yerine getirerek sürücü belgesi, yani ehliyet alması zorunludur. Sürücü belgesi, yalnızca araç kullanma izni değil, aynı zamanda trafik güvenliğini sağlamak adına kişinin belirli bilgi ve becerilere sahip olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Ancak ehliyet almak için yerine getirilmesi gereken bazı temel şartlar ve işlemler bulunur. Bu haber metninde, ehliyet alma süreci, kimlerin ehliyet alabileceği, hangi evrakların gerektiği ve yaş, eğitim gibi kriterler detaylı şekilde ele alınmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 12:40 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:40
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        Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?
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        Ehliyet Türleri ve Sınıflandırması

        Türkiye’de Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre farklı araç tipleri için farklı ehliyet sınıfları bulunmaktadır. En yaygın kullanılan sürücü belgesi sınıfları şunlardır:

        A1, A2, A: Motosiklet sınıfları

        B: Otomobil ve hafif ticari araçlar

        BE: Römorklu otomobil

        C, CE, C1, C1E: Kamyon ve çekici sınıfları

        D, DE, D1, D1E: Minibüs ve otobüs sınıfları

        F, G: Traktör ve iş makineleri

        Her ehliyet sınıfı için ayrı yaş, deneyim ve sınav koşulları aranır.

        Ehliyet Alma Şartları

        Ehliyet almak isteyen bireylerin karşılaması gereken temel şartlar şunlardır:

        Yaş Şartı

        A1 ve B sınıfı için en az 18 yaşında olmak,

        A2 sınıfı için 20 yaşında, A sınıfı için ise 24 yaşında olmak (veya 2 yıllık A2 deneyimi),

        C ve CE sınıfları için 21 yaşında, D sınıfı için ise 24 yaşında olmak gereklidir.

        Öğrenim Durumu

        En az ilkokul mezunu olmak zorunludur. Eğitim belgesi ibraz edilmelidir.

        Sağlık Raporu

        Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış, kişinin araç kullanmasında sakınca olmadığını gösteren sürücü olur ibareli sürücü sağlık raporu gereklidir.

        Sabıka Kaydı

        Bazı ağır suçlardan hüküm giymemiş olmak. Adli sicil kaydının temiz olması istenmektedir. Özellikle uyuşturucu, alkollü araç kullanımı gibi trafik güvenliğini etkileyen suçlar önemli değerlendirme kriteridir.

        Sürücü Kursuna Kayıt

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir sürücü kursuna kayıt olunması gerekir. Kursta verilen teorik (trafik, motor, ilk yardım) ve direksiyon eğitimi tamamlanmalıdır.

        Teorik ve Direksiyon Sınavlarını Başarıyla Geçmek

        e-Sınav olarak adlandırılan yazılı sınavda trafik kuralları, motor bilgisi ve ilk yardım konularında başarılı olunması gerekir.

        Ardından direksiyon sınavına girilir. Gerçek araç üzerinde yapılan bu uygulamalı sınavda, araç hâkimiyeti, trafik kurallarına uyum ve güvenli sürüş becerileri değerlendirilir.

        Ehliyet Almak İçin Gerekli Belgeler

        Ehliyet başvurusu yaparken istenen temel belgeler şunlardır:

        Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

        Sürücü sağlık raporu

        Sürücü kursu dosyası (teorik ve direksiyon sınavlarından başarıyla geçmiş olunduğuna dair belge)

        1 adet biyometrik fotoğraf

        Sabıka kaydı belgesi

        Eğitim belgesi (diploma veya ilkokul mezunu belgesi)

        Sürücü belgesi harcı ve kart ücreti ödeme dekontu

        Ehliyet Başvurusu ve Belge Teslim Süreci

        Tüm sınavları başarıyla geçen adaylar, sürücü kursu tarafından düzenlenen sürücü sertifikası ile birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurur. Burada parmak izi alınır, gerekli belgeler teslim edilir ve başvuru tamamlanır. Geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı sağlanabilir. Asıl ehliyet kartı ise PTT aracılığıyla başvuru sahibine posta yoluyla teslim edilir.

        Ehliyet Alımında Harç Ücretleri

        Ehliyet alırken belirli tutarda harç ve belge ücreti ödenmesi gerekir. Bu tutar, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır. 2025 yılı itibarıyla B sınıfı ehliyet için harç ve kart ücreti toplamı 6.000 TL’nin üzerindedir.

        Ehliyet Alımı Sonrası Geçerlilik ve Yenileme Süreçleri

        Yeni sistemde verilen sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda sağlık raporu ve güncel belgelerle birlikte ehliyetin yenilenmesi gerekir. Ayrıca sürücüler, özellikle sağlık durumlarında değişiklik yaşanması halinde sağlık kontrolünden geçirilerek ehliyetlerinin geçerliliğini sürdürebilir.

        Ehliyet almak isteyen bireylerin yalnızca araç kullanmakla kalmayıp, trafik güvenliği açısından da bilinçli ve sorumlu bireyler olması hedeflenmektedir. Bu nedenle ehliyet alım süreci; yaş, eğitim, sağlık, teorik bilgi ve uygulama becerisi gibi çok yönlü değerlendirmelerle şekillendirilmiştir. Gerekli belgeleri ve eğitimleri tamamlayan herkes, yasal olarak sürücü belgesi alarak trafiğe çıkabilir. Ancak bu belgeyi taşımak, trafik kurallarına uymayı ve diğer yol kullanıcılarına karşı sorumluluk taşımayı da zorunlu kılar.

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