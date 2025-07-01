Ehliyet Alma Şartları Nelerdir? Sürücü Belgesini Kimler Alabilir, Gerekenler Nedir?

Ehliyet Türleri ve Sınıflandırması

Türkiye’de Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre farklı araç tipleri için farklı ehliyet sınıfları bulunmaktadır. En yaygın kullanılan sürücü belgesi sınıfları şunlardır:

A1, A2, A: Motosiklet sınıfları

B: Otomobil ve hafif ticari araçlar

BE: Römorklu otomobil

C, CE, C1, C1E: Kamyon ve çekici sınıfları

D, DE, D1, D1E: Minibüs ve otobüs sınıfları

F, G: Traktör ve iş makineleri

Her ehliyet sınıfı için ayrı yaş, deneyim ve sınav koşulları aranır.

Ehliyet Alma Şartları

Ehliyet almak isteyen bireylerin karşılaması gereken temel şartlar şunlardır:

Yaş Şartı

A1 ve B sınıfı için en az 18 yaşında olmak,

A2 sınıfı için 20 yaşında, A sınıfı için ise 24 yaşında olmak (veya 2 yıllık A2 deneyimi),

C ve CE sınıfları için 21 yaşında, D sınıfı için ise 24 yaşında olmak gereklidir.

Öğrenim Durumu En az ilkokul mezunu olmak zorunludur. Eğitim belgesi ibraz edilmelidir. Sağlık Raporu Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış, kişinin araç kullanmasında sakınca olmadığını gösteren sürücü olur ibareli sürücü sağlık raporu gereklidir. Sabıka Kaydı Bazı ağır suçlardan hüküm giymemiş olmak. Adli sicil kaydının temiz olması istenmektedir. Özellikle uyuşturucu, alkollü araç kullanımı gibi trafik güvenliğini etkileyen suçlar önemli değerlendirme kriteridir. Sürücü Kursuna Kayıt Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir sürücü kursuna kayıt olunması gerekir. Kursta verilen teorik (trafik, motor, ilk yardım) ve direksiyon eğitimi tamamlanmalıdır. Teorik ve Direksiyon Sınavlarını Başarıyla Geçmek e-Sınav olarak adlandırılan yazılı sınavda trafik kuralları, motor bilgisi ve ilk yardım konularında başarılı olunması gerekir. Ardından direksiyon sınavına girilir. Gerçek araç üzerinde yapılan bu uygulamalı sınavda, araç hâkimiyeti, trafik kurallarına uyum ve güvenli sürüş becerileri değerlendirilir. Ehliyet Almak İçin Gerekli Belgeler Ehliyet başvurusu yaparken istenen temel belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı Sürücü sağlık raporu Sürücü kursu dosyası (teorik ve direksiyon sınavlarından başarıyla geçmiş olunduğuna dair belge) 1 adet biyometrik fotoğraf Sabıka kaydı belgesi Eğitim belgesi (diploma veya ilkokul mezunu belgesi) Sürücü belgesi harcı ve kart ücreti ödeme dekontu Ehliyet Başvurusu ve Belge Teslim Süreci Tüm sınavları başarıyla geçen adaylar, sürücü kursu tarafından düzenlenen sürücü sertifikası ile birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurur. Burada parmak izi alınır, gerekli belgeler teslim edilir ve başvuru tamamlanır. Geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı sağlanabilir. Asıl ehliyet kartı ise PTT aracılığıyla başvuru sahibine posta yoluyla teslim edilir. Ehliyet Alımında Harç Ücretleri Ehliyet alırken belirli tutarda harç ve belge ücreti ödenmesi gerekir. Bu tutar, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır. 2025 yılı itibarıyla B sınıfı ehliyet için harç ve kart ücreti toplamı 6.000 TL’nin üzerindedir.