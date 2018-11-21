Aralık ayında yapılacak ehliyet sınav tarihi için MEB tarih verdi. Adaylar için trafiğe çıkmadan önce son ve en önemli adım olan ehliyet sınavı, büyük önem arz etmektedir. MEB takviminde Aralık ayında gerçekleştirilecek MTSKS - 4 sınavı tarihi , sınava girecek adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Ehliyet sınav tarihleri ne zaman? İşte, MEB ehliyet sınav tarihleri...

ARALIK AYI EHLİYET SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre Aralık ayında gerçekleştirilecek ehliyet sınavı tarihi belli oldu. MTSKS - 4 sınavı tarihi 22 Aralık 2018 belirtildi.

MOTORLU TAŞITLAR SINAV TAKVİMİ

EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70’dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

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