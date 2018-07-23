Ehliyet sınavı için sürücü adaylarının hazırlıkları sürüyor. MEB tarafından yılda 5 defa yapılan ehliyet sınavının üçüncüsü için başvurular tamamlandı. Ehliyet sınavları daha önce 10 Şubat'ta ve 21 Nisan'da gerçekleştirilmişti. İşte MEB'in ehliyet sınavı takvimi...

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

10 Temmuz'da başvuruları alınan ehliyet sınavı 4 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'da yazılı sınava girecek. Bu sınavda başarılı olan adaylar 25 - 26 Ağustos tarihlerinde direksiyon sınavına girecekler.

2018 MEB EHLİYET SINAVI TAKVİMİ

Ehliyet sınav tarihleri 2018 Direksiyon sınav tarihleri 2018 10 Şubat 2018 Ehliyet sınavı Sınav sona erdi 21 Nisan 2018 Ehliyet sınavı Sınav sona erdi 04 Ağustos 2018 Ehliyet sınavı Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2018 25-26 Ağustos 2018 20 Ekim 2018 Ehliyet sınavı Son başvuru tarihi: 10 Eylül 2018 10-11 Kasım 2018 22 Aralık 2018 Ehliyet sınavı Son başvuru tarihi: 10 Kasım 2018 12-13 Ocak 2019 Not: Sınavlar saat:14:00'da yapılmaktadır.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

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