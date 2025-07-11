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        Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet ne zaman ve nasıl yenilenir?

        İçişleri Bakanlığı, yoğunluk dolasıyla vatandaşların işini gerçekleştirebilmesi için ehliyet yenileme süresini uzattı. Henüz ehliyetlerini yenilemeyenler sürenin ne zaman sona ereceğini sorguluyor. Eski tip ehliyetlerin geçerliliğini yitirmesine kısa süre kaldı. Peki, ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet ne zaman ve nasıl yenilenir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 10:34 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:35
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        Ehliyet yenileme son tarih araştırılıyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi. Henüz ehliyetini yenilemeyenler ehliyet yenileme son tarih ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki ehliyet yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? İşte yanıtı

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        EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

        Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

        Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

        AA muhabirinin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı.

        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

        Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekiyor.

        Ancak 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

        Yani 3 ay içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

        Bu kapsamda, vatandaşların temmuz ayında meydana gelecek yoğunluktan etkilenmeden ehliyetlerini yenilemeleri ve indirimden yararlanmaları için en yakın tarihte nüfus müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.

        Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

        Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

        Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

        Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

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        EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

        Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

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