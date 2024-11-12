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        Haberler Bilgi Gündem EHLİYET YENİLEME SON TARİH YAKLAŞIYOR! 2024 Ehliyet yenileme son gün ne zaman, cezası ne kadar, gerekli belgeler nelerdir?

        Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

        Yıl sonuna kısa bir süre kala ehliyet yenileme son tarihi araştırmaları devam ediyor. 2016 yılında başlayan çipli kimlik uygulamasına henüz geçmeyenler için kritik açıklama yapıldı. Uzatılan ehliyet yenileme son gün tarihi ve ücreti hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, ehliyet yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman ve yenilememe cezası kaç TL oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 20:00 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:00
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        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ehliyet yenileme işlemleri için son tarihi duyurdu. 2016'dan önce alınmış sürücü belgeleri eski tip olarak kabul ediliyor ve henüz yenileme yapmamış sürücülere para cezası uygulanması söz konusu. Bu yüzden, "Ehliyet yenileme işlemlerinin son günü nedir?" sorusu sıkça gündeme geliyor. Peki, ehliyetini yenilemeyen sürücüler ne kadar ceza ödemek zorunda kalacak? İşte ayrıntılar...

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        EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

        İçişleri Bakanlığı, eski ehliyetlerin yenilenmesi için sürenin 2 yıl daha uzatıldığını duyurmuştu. 2022 yılında alınan kararla eski sürücü belgelerinin yenileme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı. Sürücülerin bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

        Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak.

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        EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

        Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı ifade ediliyor.

        Mevcut durumda bu ceza 4 bin 64 TL olurken 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL civarında olması bekleniyor.

        4

        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

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        YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

        Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir:

        Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

        Eski sürücü belgesi

        Yeni alınmış sürücü sağlık raporu

        2 adet biyometrik fotoğraf

        Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

        Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan

        Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

        Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde verilecek parmak izi.

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