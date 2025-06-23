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        Haberler Kısayol Ekonomi Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, ehliyet nasıl yenilenir, yenilenmezse ne olur?

        Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, ehliyet nasıl yenilenir?

        Araç sahiplerini ilgilendiren ehliyet yenileme süresinde geri sayım devam ediyor. 1 Ocak 2016 yılından önce ehliyet almış vatandaşların ehliyetlerini yenileri ile değiştirmesi gerekiyor. Şu anda 15 TL olarak belirlenen yenileme ücreti, sürenin dolmasından sonra 7 bin 438 lira olarak güncellenecek. Peki, ehliyet yenilemede son gün ne zaman, ehliyet yenilenmezse ne olur? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 17:02 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:02
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        Sürücüleri yakından ilgilendiren ehliyet yenileme süresinin sonuna geliniyor. 1 Ocak 2016 yılından önce ehliyet alan vatandaşların belirtilen süre içinde belgelerini yenilememesi halinde ehliyetleri geçersiz olacak. Sürücüler, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücreti olmak üzere 15 lira ödeyerek, yeni tip ehliyet belgesi alabilecek. Peki, ehliyet yenilemede son gün ne zaman, ehliyet nasıl yenilenir, nereye başvurulur? İşte, sürücülerin bilmesi gereken tüm detaylar...

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        EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

        Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

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        EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

        Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

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        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

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        EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

        Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

        Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

        Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

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        EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

        Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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