Eintracht Frankfurt Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu akşam devam ediyor. Avrupa Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Eintracht Frankfurt Barcelona maçı saat 22:00'de başlayacak...

E.FRANKFURT BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi çeyrek final turu ilk maçına sahne olacak Eintracht Frankfurt Barcelona maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Eintracht Frankfurt: Trapp, N'Dicka, Tuta, Kostic, Hasebe, Sow, Jakic, Kamada, Lindstrøm, Knauff og Borre

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembele, Aubameyang, Ferran