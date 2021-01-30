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30 kilo portakal yediler... "Bir daha asla yemek istemiyoruz"

Çin’de bir havalimanında 4 kişi uçağa biniş sırasında ek bagaj ücreti ödememek için yanlarında taşıdıkları 30 kilogram portakalı yedi

30 kilo portakalı 30 dakikada yediler... Nedeni şaşkına çevirdi! - Haberler
30 kilo portakalı 30 dakikada yediler... Nedeni şaşkına çevirdi!
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DHA

Çin’in Yunnan bölgesindeki Kunming şehrindeki bir havalimanında yanlarında 30 kilogram portakal taşıyan 4 kişi, uçağa biniş sırasında belirlenen bagaj ağırlığını aştı.

DHA'nın haberine göre bunun üzerine yolculardan kilogram başına 10 Çin yuanı ek ücret ödemeleri istendi.

Toplamda 300 Çin yuanı ek ücret ödemeleri gereken 4 kişi, ücreti fazla buldukları için çareyi 30 kilo portakalı yemekte buldu.

"BİR DAHA PORTAKAL YEMEK İSTEMİYORUZ"

Olay sonrası Wang ve arkadaşlarının ağzında ülser oluştuğu belirtildi.

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Wang, “Orada durduk ve hepsini yedik. Bu yaklaşık 20-30 dakika sürdü. Bir daha asla portakal yemek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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