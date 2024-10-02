Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2024 TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır?
Enflasyon oranı sonrası Ekim kira artış oranı belli olacak. TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netlik kazanacak kira tavan zam oranı ile beraber yeni kira dönemi fiyatları da belirlenecek. Peki Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2024 TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır?
Ev sahibi ve kiracısını yakından ilgilendiren kira artış oranı enflasyon oranı sonrası duyuruluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netlik kazanacak Ekim ayı kira artış oranı doğrultusunda, kiracılar kiralarını zamlı olarak yatıracak. Peki, Ekim ayı kira tavan zam oranı ne zaman belirlenir, TÜİK enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak?
EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. Ekim kira artış oranı, enflasyon rakamlarından sonra netleşecek.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?
Eylül ayı kirada tavan zam oranı 64,91 olarak belirlenmişti.
EYLÜL AYINDA TÜFE ARTIŞ BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,22 olan Eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde değişim göstermedi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 28,71'den yüzde 27,49'a, 24 ay sonrası için yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e geriledi.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 43,14 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşmiştir.