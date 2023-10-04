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        Haberler Sağlık Ekim ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen sebze ve meyveler

        Ekim ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen sebze ve meyveler

        Tüm sebze ve meyveler, insan sağlığı için oldukça önemlidir ancak bu besinleri mevsiminde tüketmek, onlardan en iyi şekilde yararlanmamızı sağlar çünkü mevsiminde tüketilen her besin vitamin ve mineral açısından en zengin dönemini yaşar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:09
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        1

        KIZILCIK

        2

        HÜNNAP

        3

        NAR

        4

        ÜZÜM

        5

        İNCİR

        6

        MUZ

        7

        ARMUT

        8

        ELMA

        9

        MOR ERİK

        10

        MANDALİNA

        11

        LAHANA

        12

        PIRASA

        13

        KIRMIZI TRUP

        14

        KIVIRCIK SALATA

        15

        PATLICAN

        16

        MANTAR

        17

        HAVUÇ

        18

        KARNABAHAR

        19

        MARUL

        20

        FESLEĞEN

        21

        DEREOTU

        22

        MAYDANOZ

        23

        NANE

        24

        SOĞAN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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