Ekim ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen sebze ve meyveler
Tüm sebze ve meyveler, insan sağlığı için oldukça önemlidir ancak bu besinleri mevsiminde tüketmek, onlardan en iyi şekilde yararlanmamızı sağlar çünkü mevsiminde tüketilen her besin vitamin ve mineral açısından en zengin dönemini yaşar.
Giriş: 04.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:09
1
KIZILCIK
2
HÜNNAP
3
NAR
4
ÜZÜM
5
İNCİR
6
MUZ
7
ARMUT
8
ELMA
9
MOR ERİK
10
MANDALİNA
11
LAHANA
12
PIRASA
13
KIRMIZI TRUP
14
KIVIRCIK SALATA
15
PATLICAN
16
MANTAR
17
HAVUÇ
18
KARNABAHAR
19
MARUL
20
FESLEĞEN
21
DEREOTU