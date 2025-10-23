Habertürk
        Ekim temettüleri hesaplara yatmaya devam ediyor! Bu ay kaç firma temettü ödemesi yapacak ve temettü tutarı ne kadar?

        Ekim temettü takvimi işlemeye devam ediyor: Bu ay kaç firma temettü ödemesi yapacak, ne kadar?

        Ekim temettü takvimi işliyor. Bu ay içinde toplamda 16 şirketin hissedarlarına temettü ödemesi yapacak; bazı şirketler ödemeleri tamamlarken bazı firmalar ödeme gününü bekliyor. İşte, 2025 Ekim ayına ait temettü takvimi, ödeme günleri ve şirket bazında ayrıntılı kâr payı dağıtım bilgileri...

        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 17:03 Güncelleme: 24.10.2025 - 07:25
        1

        Ekim temettü takvimi kapsamında kâr payı ödemeleri sürüyor. Şu ana kadar dokuz firma ödemesini gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler, diğer firmalara döndü. İşte, 2025 Ekim temettü takvimi ve diğer detaylar

        2

        Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

        BIST kodu: ENKAI

        Temettü tutarı: 0,7083 TL

        Tarihi: 08.10.2025

        3

        Şirket adı: Lider Turizm A.Ş.

        BIST kodu: LIDER

        Temettü tutarı: 0,1212 TL

        Tarihi: 13.10.2025

        4

        Şirket adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: BEGYO

        Temettü tutarı: 0,0215 TL

        Tarihi: 13.10.2025

        5

        Şirket adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.

        BIST kodu: EBEBK

        Temettü tutarı: 0,4250 TL

        Tarihi: 15.10.2025

        6

        Şirket adı: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: PLTUR

        Temettü tutarı: 0,3230 TL

        Tarihi: 15.10.2025

        7

        Şirket adı: Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.

        BIST kodu: GOKNR

        Temettü tutarı: 0,3036 TL

        Tarihi: 15.10.2025

        8

        Şirket adı: Turcas Holding A.Ş.

        BIST kodu: TRCAS

        Temettü tutarı: 0,5687 TL

        Tarihi: 17.10.2025

        9

        Şirket adı: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: MSGYO

        Temettü tutarı: 0,1473 TL

        Tarihi: 22.10.2025

        10

        Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ALKLC

        Temettü tutarı: 0,0069 TL

        Tarihi: 22.10.2025

        11

        Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: AVPGY

        Temettü tutarı: 1,9375 TL

        Tarihi: 27.10.2025

        12

        Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        BIST kodu: OSMEN

        Temettü tutarı: 0,0500 TL

        Tarihi: 27.10.2025

        13

        Şirket adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: MEDTR

        Temettü tutarı: 0,0714 TL

        Tarihi: 27.10.2025

        14

        Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DESA

        Temettü tutarı: 0,0714 TL

        Tarihi: 30.10.2025

        15

        Şirket adı: Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.

        BIST kodu: OYAKC

        Temettü tutarı: 0,8500 TL

        Tarihi: 30.10.2025

        16

        Şirket adı: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

        BIST kodu: GUNDG

        Temettü tutarı: 0,0436 TL

        Tarihi: 31.10.2025

        17

        Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: SANFM

        Temettü tutarı: 0,0425 TL

        Tarihi: 31.10.2025

