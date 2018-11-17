Sofraya koymak için böldüğü anda fark etti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleşen bir olay, vatandaşın en temel besin kaynağı olan ekmeğin üretildiği fırınlardaki hijyen ve dikkatsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesinde gerçekleşen olayda öğle yemeği için marketten ekmek alan vatandaş sofraya koymak için kırdığı ekmeğin içinde bir cisim fark etti. Dikkatli baktığında ekmeğin içindeki cismin fare kuyruğu olduğunu gören vatandaş şok oldu. Ekmeği alarak marketin yolunu tutan vatandaş daha sonra Belediye Zabıta Müdürlüğüne giderek ekmeğin üretildiği fırından şikayetçi oldu. Zabıta yetkilileri tarafından ilgili fırında gerekli denetimler yapılarak uyarıların ardından fırın yetkilileri hakkında cezai işlem uygulandı.



Bu talihsiz olayı yaşayan vatandaş, en temel besin kaynağımız olan ekmeğin üretildiği fırın çalışanlarının hijyen ve temizlik konusunda daha fazla eğitilmeleri gerektiğini savundu. Bu hususta yetkili birimlerce yaptırım ve cezaların arttırılarak insan sağlığı ile oynanmasına müsaade edilmemesini istedi.

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