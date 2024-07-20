Ekmek teknesine bıçaklı ihanet!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Fatih'te 3 hafta önce işe aldığı yabancı uyruklu gencin saldırısına uğrayan fırıncı ölümden döndü. Yüzünden bıçaklanan esnaf hastanede tedavi görürken ekmek teknesine ihanet eden saldırgan yakalanıp cezaevine gönderildi.
Giriş: 20.07.2024 - 22:11 Güncelleme: 20.07.2024 - 22:12
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Fatih'te 3 hafta önce işe aldığı yabancı uyruklu gencin saldırısına uğrayan fırıncı ölümden döndü.
Yüzünden bıçaklanan esnaf hastanede tedavi görürken ekmek teknesine ihanet eden saldırgan yakalanıp cezaevine gönderildi.
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