Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri (Dk. 79 Anıl Taşdemir),Okan Alkan, Mrsic, Hodzic (Dk. 77 Otoo),Kethevoama, İbrahim Halil Çolak, Serdar Güncü, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 67 Batuhan İşçiler)
Hatayspor: Anıl Alkan, Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Soner Örnek, Selim Ilgaz (Dk. 86 Barbosa),Gökhan Karadeniz, Alican Özfesli (Dk. 53 Rayane),Mesut Çaytemel, Furkan Şeker (Dk. 89 Quali),Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Gol: Dk. 67 Selim Ilgaz (Hatayspor)
Sarıkartlar: Dk. 15 Soner Örnek, Dk. 85 Gökhan Karadeniz (Hatayspor),Dk. 36 Serdar Güncü, Dk. 47 Kethevoama, Dk. 65 Glumac, Dk. 66 Hodzic, Dk. 89 Okan Alkan (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
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