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        Haberler Gündem Medya Ekol TV'den Devlet Bahçeli’ye ziyaret

        Ekol TV'den Devlet Bahçeli’ye ziyaret

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekol TV ekibini makamında kabul etti. Bahçeli, yayın hayatına 7 ay önce başlayan Ekol TV'ye başarılar diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:00
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        Ekol TV'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret
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        Ekol TV yetkilileri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru'ya, Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke ve Ekol TV Moderatörü Pınar Işık Ardor eşlik etti.

        Ziyarette Ekol TV'nin 7 aylık süreçteki başarısına dikkat çeken Devlet Bahçeli, "Kanalınızı yakından takip ediyorum. Bazı programlarınızı dikkatle ve beğenerek izliyorum. Çok kısa zamanda güzel işlere imza attığınızı görüyorum. Sizler Türk medyasının Ekol'ü oldunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru ise “Ekol TV devlet millet konusunda net taraf. Diğer tüm konularda objektif" ifadelerini kullanarak, Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini sundu.

        Ziyaret sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ekol TV yetkilileri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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