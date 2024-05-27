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        Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:46
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        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Orta Vadeli Program'ın (OVP) reform eylemlerine ilişkin 2024 yılı birinci ve ikinci çeyrek gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli üzerinde durulacak.

        Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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