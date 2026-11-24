Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB ülkelerinde geçen yılın ekim ayında 915 bin 704 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı ayında yüzde 2,6 artışla 939 bin 447'ye yükseldi.

Ekimde Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,7'sini hibrit, yüzde 29,8'ini elektrikli, yüzde 16,9'unu benzinli, yüzde 10,9'unu fişli (plug-in) hibrit, yüzde 5,4'ünü dizel ve yüzde 3,2'sini diğer yakıt türlerini kullanan otomobiller oluşturdu.

Elektrikli otomobil satışları, ekimde yıllık bazda yüzde 61,4 artarak 279 bin 799'a ulaştı. Elektrikli, hibrit ve fişli hibrit otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 74,4 oldu.

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Yeni otomobil satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 5, Fransa'da yüzde 7 ve İspanya'da yüzde 1,8 arttı.

Ocak-ekim döneminde ise AB'deki toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 artarak 9 milyon 455 bin 704'e çıktı. Otomotiv üreticilerine göre ekimde AB'de en fazla yeni otomobil satışını 241 bin 263 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 129 bin 902 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 94 bin 281 yeni otomobille üçüncü oldu.