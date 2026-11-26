AJet, yurt dışı kampanyası ile misafirlerine Berlin’den Prag’a, Paris’ten Londra’ya, Saraybosna’dan Dubai’ye uzanan geniş destinasyon ağında seyahatlerini planlama fırsatı sunuyor.

İndirimli biletler; 26 Kasım 2026 tarihinde saat 11:00’den 27 Kasım 2026 tarihinde saat 23:59’a kadar satın alınabilecek. Kampanyanın biletleri, 1 Aralık 2026 – 30 Nisan 2027 tarihleri arasında (18 Aralık 2026 – 10 Ocak 2027 tarihleri arası ve 5 Mart – 15 Mart 2027 tarihleri arası hariç) yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek.

Koltuk seçimleri de yüzde 20 indirimli

Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan AJet, tüm koltuk seçimlerinde de indirim yaptı. Yurt dışı kampanyası boyunca tüm koltuk seçimleri de yüzde 20 indirimli olacak. Biletler; ajet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.

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Kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar: Amsterdam, Stockholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana, Zürih, Bakü, Tiflis, Moskova, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep.