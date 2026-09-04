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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Akbank, Ticari Merkez modeliyle ticari bankacılık hizmetlerini yeniden yapılandırıyor

        Akbank, Ticari Merkez modeliyle ticari bankacılık hizmetlerini yeniden yapılandırıyor

        Akbank, ticari bankacılıkta hizmet modelini Ticari Merkez yapısıyla yeniden şekillendiriyor. Avrupa Ticari Merkez ile ilkini ağustos ayında İstanbul'da hizmete açan Akbank, 2027 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde toplam 26 Ticari Merkeze ulaşmayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 17:21 Güncelleme:
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        Akbank, ticari bankacılık hizmetlerini yeniden yapılandırıyor

        Akbank, tüzel müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına daha hızlı, koordineli ve bütüncül çözümler sunmak amacıyla geliştirdiği Ticari Merkez modelini hayata geçiriyor. Model, farklı uzmanlıkları tek bir hizmet yapısı altında bir araya getirerek şirketlerin ihtiyaçlarına daha etkin ve uygun çözümler sunulmasını hedefliyor.

        Ticari Merkezlerin ilki olan Avrupa Ticari Merkez’i İstanbul’da ağustos ayında hizmete açan Akbank, 2027 yılı sonuna kadar Ankara, İzmir, Kayseri, Samsun, Adana, Gaziantep ve Bursa başta olmak üzere Türkiye genelinde toplam 26 merkeze ulaşmayı hedefliyor.

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        Özlem Atik: “Ticari Merkez modelimizle müşterilerimizin büyüme yolculuğuna daha yakından eşlik edeceğiz”

        Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, yeni yapılanmaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “Ticaretin ölçeği ve hızı büyük bir ivmeyle değişiyor. Bu ortamda tüzel müşterilerimiz işlerini büyütürken; kendilerini, ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlayan, sektörlerini bilen, karar süreçlerinde hız kazandıran ve farklı çözümleri bir araya getirebilen güçlü bir bankacılık ortağı bekliyor. Akbank olarak Ticari Merkez modelimizi bu ihtiyaçtan hareketle tasarladık. Yeni yapılanmamızla müşterilerimize daha yakın ve daha bütüncül bir hizmet deneyimi sunacağız. Ticari Merkezlerimiz, bilgi birikiminin ve ekip sinerjisinin müşteriye değer olarak yansıdığı yeni bir hizmet modeli olacak. Merkez müdürlerimiz, lider danışmanlarımız ve müşteri temsilcilerimizle birlikte tüzel müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını uçtan uca ele alacak; bölgesel dinamikleri, sektör ihtiyaçlarını ve büyüme hedeflerini birlikte değerlendiren bir çalışma modeliyle ilerleyeceğiz. Bu dönüşümün, hem müşterilerimizin bankacılık deneyimini güçlendireceğine hem de Türkiye’de ticari bankacılıkta yeni bir hizmet standardı oluşturacağına inanıyoruz.”

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        #akbank
        #ticari bankacılık
        #Ticari Merkez
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