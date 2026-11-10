Albaraka Türk'ten 5,8 milyar TL net kâr

Albaraka Türk, 2026 yılının ilk dokuz ayında konsolide finansal sonuçlara göre 5,8 milyar TL kâr elde etti.

Konsolide mali verilere göre Albaraka Türk, 2026 yılının ilk dokuz ayında ekonomiye sağladığı toplam 398,6 milyar TL tutarındaki nakdi ve gayrinakdi finansman desteğiyle büyümesini sürdürdü. Eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 589 milyar TL’ye ulaşan banka, varlık kalitesindeki dayanıklı duruşunu koruyor. Eylül 2026 döneminde %2,2 olarak kaydedilen takipteki alacaklar oranı, sektör ortalamalarının altında seyrederek sağlam aktif kalitesini ve sektördeki istikrarlı konumunu destekledi. Sermaye yeterlilik oranı ise %17,6 olarak gerçekleşti.

REKLAM

Katılma ve özel cari hesaplar aracılığıyla toplanan katılım fonlarının büyüklüğü, 2025 yıl sonuna göre %41 artış gösterdi ve 392 milyar TL seviyesine yükseldi.

Finansal tablolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek K. Temsah şu ifadeleri kullandı:

“Küresel ekonomide jeopolitik gelişmelerin, finansal piyasalardaki dalgalanmaların ve değişen ekonomik dinamiklerin etkileri hissedilmeye devam etmektedir. Bu gelişmeler ışığında, Albaraka Türk olarak ekonomiye desteğimiz devam ediyor. Eylül 2026 itibarıyla, nakdi ve gayrinakdi finansman desteğimiz 400 milyar TL’ye yaklaşırken, takipteki alacaklar oranımız ise sektör ortalamasının altında, %2,2 seviyesindedir. Bankamızın büyüme stratejisinin temel kaynağını oluşturan katılım fonları, 2025 yıl sonuna kıyasla %41 oranında bir artış göstererek 400 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Özellikle katılma hesaplarımızdaki güçlü büyüme, bankamızın büyüme ivmesini korurken; varlık kalitesi ve risk yönetimi disiplininden ödün vermeden, sağlıklı bir büyüme sergilediğini teyit etmektedir.

REKLAM

Dayanıklı bilanço yapısına paralel olarak, sürdürülebilir gelir artışımız devam etmektedir. 2026 yılı ilk dokuz ayında konsolide net kârımız 5,8 milyar TL olurken, ortalama özkaynak kârlılığımız ise %32,5 seviyesinde gerçekleşti.

Albaraka Türk olarak müşteri odaklı bankacılık anlayışımızı güçlendirerek sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Teknoloji yatırımlarımız, yapay zekâ ve veri odaklı çalışmalarımız ile yenilikçi iş birliklerimiz sayesinde müşterilerimize daha hızlı, etkin ve kişiselleştirilmiş çözümler sunmak için hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Reel sektörün ve KOBİ’lerin finansmana erişimini desteklerken uluslararası ağımızı genişletmeye, operasyonel verimliliğimizi ve finansal hizmetlerimizin erişilebilirliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katılım finansının temel değerleri doğrultusunda ülkemiz ekonomisine ve tüm paydaşlarımıza uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz.” dedi.