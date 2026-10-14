Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Altın
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.145,15 %-0,86
        DOLAR 49,3923 %0,02
        EURO 54,9702 %-0,65
        GRAM ALTIN 6.494,57 %-1,70
        BITCOIN 81.919,00 %-1,71
        FAİZ 39,61 %0,08
        GÜMÜŞ GRAM 89,32 %-4,96
        GBP/TRY 65,1076 %-0,60
        EUR/USD 1,1120 %-0,71
        BRENT PETROL 104,55 %-1,70
        ÇEYREK ALTIN 10.618,62 %-1,70
        Haberler Ekonomi Altın Altında gerileme

        Altında gerileme

        Altının ons fiyatı, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından geriledi. Ons altın 4 bin 100 doların altına düşerken günlük kayıp yüzde 1,32'ye ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 15:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Altında gerileme

        Altının ons fiyatı, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından düşüşe geçti. Ons altın, önceki kapanışına göre 54,86 dolar azalarak 4 bin 98,65 dolara geriledi. Böylece altının ons fiyatındaki günlük düşüş yüzde 1,32'yi buldu.

        ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,7 arttı. Yıllık enflasyonun yüzde 3,6 seviyesindeki piyasa beklentisini aşması, fiyat artışlarının seyrine ilişkin endişeleri artırdı.

        Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri de etkiledi. Enflasyonist baskıların devam edebileceği değerlendirmeleri, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde satış baskısı oluşturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #altın
        #Altın fiyatı
        #fed
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden kritik yağış uyarısı! Bu saatlere dikkat!
        İstanbul Valiliği'nden kritik yağış uyarısı! Bu saatlere dikkat!
        FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon!
        FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon!
        Ortaokulda yaşandı... Kız öğrenci bıçakladı!
        Ortaokulda yaşandı... Kız öğrenci bıçakladı!
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Fon yasası komisyonda
        Fon yasası komisyonda
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Eski sevgilisini eviyle yakmıştı! İşte katilin gerekçesi...
        Eski sevgilisini eviyle yakmıştı! İşte katilin gerekçesi...
        Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor
        Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        'Mezdeke Aynur'un katilleri için hesap zamanı
        'Mezdeke Aynur'un katilleri için hesap zamanı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Norveç ordusunda Çinli araç alarmı
        Norveç ordusunda Çinli araç alarmı
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Ölüm nedeni açıklandı
        Ölüm nedeni açıklandı
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!