Altında gerileme
Altının ons fiyatı, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından geriledi. Ons altın 4 bin 100 doların altına düşerken günlük kayıp yüzde 1,32'ye ulaştı.
Giriş: 14 Ekim 2026 - 15:56 Güncelleme:
Altının ons fiyatı, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından düşüşe geçti. Ons altın, önceki kapanışına göre 54,86 dolar azalarak 4 bin 98,65 dolara geriledi. Böylece altının ons fiyatındaki günlük düşüş yüzde 1,32'yi buldu.
ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,7 arttı. Yıllık enflasyonun yüzde 3,6 seviyesindeki piyasa beklentisini aşması, fiyat artışlarının seyrine ilişkin endişeleri artırdı.
Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri de etkiledi. Enflasyonist baskıların devam edebileceği değerlendirmeleri, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde satış baskısı oluşturdu.
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