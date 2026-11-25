Arçelik ve ODTÜ-ROMER, ev robotları (home robotics) alanında yeni bir iş birliği başlattı. ODTÜ-ROMER’in robotik ve yapay zekâ alanındaki akademik uzmanlığı ile Arçelik’in ev teknolojileri, ürün geliştirme ve endüstriyel tasarım alanlarındaki deneyimini bir araya getiren iş birliği kapsamında, bilimsel gelişmelerin günlük yaşamı kolaylaştıran teknolojilere dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, ev işlerinde kullanıcılara destek olabilecek akıllı robotik sistemlerin geliştirilmesi ve yeni ürün prototiplerinin oluşturulması planlanıyor.

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

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“Arçelik olarak teknolojiyi insanların günlük yaşamını kolaylaştıran çözümlere dönüştürmek için çalışıyoruz. Yapay zekâ ve robotik alanındaki gelişmeler, ev teknolojileri için de yeni fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları değerlendirirken üniversitelerle kurduğumuz iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde akademik bilgi birikimini sanayinin deneyimiyle buluşturmanın, yeni teknolojilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağladığına inanıyoruz.

ODTÜ-ROMER ile başlattığımız iş birliğini de bu yaklaşımımızın değerli bir parçası olarak görüyoruz. Ar-ge ve ürün geliştirme alanındaki deneyimimizi ODTÜ-ROMER'in akademik uzmanlığıyla bir araya getirerek ev robotları alanında insanların yaşamını kolaylaştıracak yeni çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz.”

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ODTÜ-ROMER Müdürü Prof. Dr. Erol Şahin ise ortaklığın stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"ODTÜ-ROMER bünyesinde temel hedefimiz, robotik ve yapay zekâ alanındaki teorik sınırları zorlamak ve bu teknolojilerin toplumsal faydaya dönüşmesini sağlamak. Arçelik gibi global ölçekte ev teknolojilerine liderlik eden bir ekosistem ortağıyla çalışmak, geliştirdiğimiz ileri robotik teknolojilerini doğrudan gerçek hayat senaryolarında test etme ve ölçekleme imkânı sunuyor.

Bu stratejik birliktelikle, insanların evlerinde üstlerinden yük alan ve günlük yaşamlarına değer katan yeni nesil robotik sistemlerin geliştirilmesine odaklanacağız. Bu iş birliği modelinin, Türkiye'nin derin teknoloji (deep-tech) alanındaki rekabetçiliğine ve üniversite-sanayi iş birliğine örnek teşkil edeceğine inanıyoruz."

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Bu kapsamda ODTÜ-ROMER bünyesinde, robotların ev ortamında kullanımına yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve test edilmesi amacıyla Ev Robotları Araştırma ve Geliştirme Alanı (Home Robotics Arena) kuruldu. Mutfak, salon ve yatak odası gibi evin farklı bölümlerinin yer aldığı bu alanda, insansı robotların yanı sıra sabit ve hareketli robotik sistemlerin Arçelik ürünleriyle birlikte nasıl çalışabileceği araştırılacak.

Böylece robotların ev işlerinde insanlara yardımcı olmasını sağlayacak yeni teknolojiler ve uygulamalar geliştirilecek. ODTÜ’nün robotik ve yapay zekâ alanındaki bilimsel birikimi ile Arçelik’in mühendislik ve ürün geliştirme deneyimini buluşturan bu araştırma ortamı, ileri teknolojilerin gerçek yaşam koşullarında geliştirilmesine ve test edilmesine olanak sağlayacak. Yürütülecek çalışmalarla, robotların ev içindeki farklı ihtiyaçlara uyum sağlayabilen, günlük yaşamı kolaylaştıran akıllı sistemlere dönüşmesi hedefleniyor.