Merkezi Ingolstadt'ta bulunan şirket, yılın üçüncü çeyreğine ve ocak-eylül dönemine ilişkin küresel araç teslimat verilerini açıkladı.

Buna göre, Audi'nin ikinci çeyrekte yüzde 8 olan satışlardaki düşüşü, üçüncü çeyrekte de devam etti. Şirketin küresel araç teslimatları, Çin'deki pazar daralmasının etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19,7 azalarak 314 bin 900'e geriledi.

Markanın küresel tam elektrikli araç satışları da kan kaybetmeye devam ederek, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 21,5 azalışla 48 bin 700’e geriledi.

Ocak-eylül döneminde Audi’nin toplam küresel teslimatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalarak 1 milyon 42 bin 200’e geriledi. Diğer Alman üreticiler gibi Çin pazarındaki yerel rekabetten ve talep zayıflığından olumsuz etkilenen Audi'nin teslimatları, bu ülkede 9 ayda yaklaşık yüzde 25 geriledi.