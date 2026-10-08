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        Haberler Ekonomi Para Bakan Bolat'tan fon iddialarına ilişkin suç duyurusu

        Bakan Bolat'tan fon iddialarına ilişkin suç duyurusu

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 15:56 Güncelleme:
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        Bakan Bolat'tan suç duyurusu

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Ticaret Bakanı Bolat hakkındaki iddiaları yalanladı
        Ticaret Bakanı Bolat hakkındaki iddiaları yalanladı

        Bakan Bolat daha önce de hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada "Ticaret Bakanlığı görevine başladığım tarihten itibaren şahsıma ve birinci derece aile yakınlarıma ait mal varlığına ilişkin tüm beyanlarımız, ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına düzenli olarak sunulmuştur, sunulmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir" ifadelerini kullanmıştı.

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        #Ömer Bolat
        #fon
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