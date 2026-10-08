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        Haberler Ekonomi Para Bakan Göktaş: Fon iddiaları baştan sona yalan

        Bakan Göktaş: Fon iddiaları baştan sona yalan

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması üzerinden kendisi ve ailesini hedef alan iddiaların isim benzerliğinden kaynaklandığını belirterek, "Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur" dedi. Göktaş, iddiaların ispatlanması halinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 15:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Fon iddiaları baştan sona yalan"

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması üzerinden kendisi ve ailesini hedef alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Göktaş, kendisinin ve aile üyelerinin söz konusu olaylarla herhangi bir ilgisi bulunmadığını ifade etti.

        Göktaş, isim benzerliği üzerinden kendisi ve ailesinin iddialara dahil edildiğini belirterek, iddiaları ortaya atanlardan somut delillerle ispatlamalarını istedi. Bakan Göktaş, iddiaların ispatlanması halinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.

        Göktaş'ın açıklaması şöyle:

        “Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar, baştan sona YALAN ve İFTİRADIR. Bu iftiraları üretenleri, yayanları ve bunlara alet olanları en güçlü şekilde TELİN EDİYORUM.

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        Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEMİ YOKTUR, kayıtlı hesabı yoktur.

        Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC’si ***92 ile biterken babamınki ****18 ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİM.

        Bu iftirayı ortaya atanlardan DERHAL VE GECİKMEKSİZİN iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum.

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        Hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarının hedefi hâline getirmesine izin vermeyeceğim.

        Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım.

        Buradan bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum:

        İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız?

        Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum!!!

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        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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