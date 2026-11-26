Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

6 Şubat 2023 depremleri kapsamında 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle gece gündüz çalıştıklarını anlatan Kurum, deprem bölgesinde 11 ili ayağa kaldıran saha tecrübesini 81 ile taşıyacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, "Bu birikimden aldığımız güçle tamamladığımız 2 milyon 245 bin yeni yuvada, şu anda tam 10 milyon vatandaşımız huzurla, güvenle ve emniyetle yaşıyor. Elbette, bu büyük seferberliğinin ön cephesi, İstanbul'umuzdur. Çünkü İstanbul'da yaşanabilecek büyük bir afetin, milletimizin bekasını etkileme potansiyeli vardır." diye konuştu.

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Büyük İstanbul Dönüşüm vizyonunu, konut stokunun yanı sıra kritik altyapıları, ulaşım ağlarını, üretim merkezlerini ve kamusal hizmetlerin sürekliliğini de hesaba katarak uyguladıklarını vurgulayan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü biliyoruz ki, deprem hazırlığı ardı arkası bitmeyen toplantılarla değil sahayla, deprem bütçelerini deprem için kullanmakla, yani disiplinle, planlamayla ve alın teriyle olur. Bu şuurla, Türkiye genelindeki dönüşümün yarısını İstanbul'da yapıyor, yenilediğimiz 1 milyon 54 bin yuvada, 5 milyon İstanbulluya güvenli yuva sunmanın huzurunu yaşıyoruz. 291 bin yuvamızı da, 1,5 milyon İstanbulluya yetiştirmek için, 39 ilçemizde canla başla çalışıyoruz. İstanbul'umuzda kentsel dönüşümü teşvik için başlattığımız Yarısı Bizden kampanyamızı da Aralık 2027'ye kadar uzattık. Sadece bu kampanya kapsamında 544 bin konutu dönüştürüyoruz."

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Kurum, şehirleri afetlere hazırlarken dar gelirli vatandaşların uygun şartlarda güvenli konuta erişmesini de sosyal devlet anlayışlarının merkezine koyduklarına dikkati çekti.

"Tam donanımlı sığınakların inşasına, kurumlarımızın belirlediği stratejik noktalarda başladık"

Son 24 yılda dar gelirli vatandaşların güvencesi olan TOKİ'yle 1 milyon 770 bin konut ürettiklerini, 5 milyondan fazla vatandaşı güvenli yuvalara kavuşturduklarını söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"500 Bin Sosyal Konut kampanyamızla vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Buradaki güncel tablomuza özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık, deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz. Bu büyük hamlede, 100 bin sosyal konutla yine İstanbul'umuz birinci sırada. Türkiye'de ilk kiralık sosyal konut modelini de İstanbul'dan başlattık. 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan 1071 konutu tamamladık. Aralık ayı itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Artışı da, yine her zaman yaptığımız gibi o güncellemeleri yaparken de enflasyonun çok daha altında bir oranla vatandaşımıza sunmuş olacağız. Bu sosyal konut seferberliğimiz, toplam 1,5 trilyon liralık ekonomik hacmiyle tam 300 sektörde üretimi yükseltmiş, yeni iş imkanlarına kapı açmıştır."

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Bakan Kurum, yapı izin süreçlerini en yüksek hıza eriştirecek devrim niteliğinde bir adım attıklarını ve devreye aldıkları e-Ruhsat sistemiyle, belgeleri yüzde 30 oranında sadeleştirdiklerini belirterek, ruhsat süreçlerini sadece bir güne indireceklerini ve vatandaşları bekledikleri sıcak yuvaya en hızlı şekilde eriştireceklerini ifade etti.

Kurum, "Gündemimizdeki bir diğer kritik adım olarak; olağanüstü şartlara karşı ülkemizin sivil savunma kapasitesini güçlendirecek tam donanımlı sığınakların inşasına, kurumlarımızın belirlediği stratejik noktalarda başladık." dedi.

İller Bankasıyla 2002'den bu yana 1 trilyon 268 milyar liralık 11 bin 660 projeyi tamamladıklarını hatırlatan Kurum, 141 milyar liralık 460'tan fazla çevre, su ve altyapı projesiyle sahada ilerlediklerini bildirdi.

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"Kim kapımızı eser için çaldıysa, ona kapımızı ardına kadar açtık"

Bakan Kurum, yalnızca 2026 yılında belediye yatırımlarına 9 milyar 320 milyon lira kaynak sağladıklarına dikkati çekerek, "Biz, milletimizi ilgilendiren hiçbir hizmette siyasi parti ayrımı gözetmedik. Kim kapımızı eser için çaldıysa, ona kapımızı ardına kadar açtık." diye konuştu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle 5 milyon vatandaşın mülkiyet engelini kaldırdıklarını ifade eden Kurum, toplam 1 milyon 250 bin vatandaşa yeni tapu sevinci yaşattıklarını söyledi.

"Değer Bilgi Merkezimizi de bu yıl İstanbul'umuzda başlattık. 2027 yılı ortasına kadar 81 ilimizin tamamında devreye alıyoruz." diyen Kurum, merkez sayesinde vatandaşın alacağı ya da kiralayacağı evin cephesinden gerçek piyasa değerine kadar her detayını görebileceğini ve konut piyasasındaki fahiş fiyat istismar probleminin de son bulacağını ifade etti.

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Kurum, Anadolu'da yeniden hayat bulan her gölün, Sıfır Atık'la üretime dönen her kaynağın, insanlığa yön veren her zirvenin ve deprem bölgesinde tüten her ocağın milletten aldıkları kutlu emanetin birer nişanesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nın insanı yaşatan şehirlerini, doğayı, tabiatı ve iklimi koruyan kalkınmasını hep birlikte inşa edeceklerini vurgulayan Bakan Kurum, 2027 yılı bütçesinin ülkeye, millete ve şehirlere hayırlar getirmesini diledi.