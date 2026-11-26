Bloomberg'in özel haberine göre Türk Lirası'na destek için mevduat stopajına indirim gelebilir.

Habere göre kaynaklar, düzenlemenin önümüzdeki günlerde tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Kaynaklara göre, böyle bir değişikliğin bütçeye etkisinin 130 milyar liraya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Türkiye'de halen TL mevduat hesaplarına vadeye bağlı olarak yüzde 10-yüzde 17,5 arasında değişen stopaj oranları uygulanıyor.

Kaynaklar, yetkililerin ayrıca devlet iç borçlanma senetlerine stopaj getirilmesi üzerinde çalıştığını söyledi. Bu konuda henüz nihai bir karar alınmadığına işaret eden kaynaklar, görüşmelerin erken aşamada olduğunu belirtti.

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Olası vergi indirimi görüşmeleri, Türkiye'nin döviz rezervlerinde son dönemde yaşanan baskının, piyasanın Merkez Bankası'nın aralık toplantısında politika faizini yüzde 36'dan düşüreceğine yönelik beklentilerini de azaltmaya başladığı bir döneme denk geliyor. Bloomberg Economics hesaplamalarına göre Merkez Bankası'nın net rezervleri, fon krizinin patlak verdiği dönemi de kapsayan 11 Eylül ile pazartesi arasında yaklaşık 43 milyar dolar azalarak 2 milyar dolar civarına geriledi. Aynı rezerv göstergesi ağustos sonunda yaklaşık 53 milyar dolar seviyesindeydi.

Döviz rezervlerinin yönetimi, Merkez Bankası'nın reel değerlenme stratejisinin TL'ye talebin desteklenmesine ve dövize olan iştahın kontrol altında tutulmasına dayanması nedeniyle Türkiye'nin dezenflasyon programı açısından önem taşıyor. Bu yaklaşımın sürdürülebilmesi, yeterli rezerv seviyesinin yanı sıra yatırımcıların TL'ye talebinin devam etmesini gerektiriyor.

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bu hafta başında, TL'ye talebi güçlendirmek için para politikasının yanı sıra vergi adımlarının da kullanılabileceğinin sinyalini vermişti.

Karahan pazartesi günü Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, “Türk lirasına talebi destekleme ihtiyacı olması durumunda temel aracımız olan politika faizinin yanı sıra makroihtiyati ve likidite araçlarımızı da kullanabiliriz” dedi. Karahan, “Koordinasyon içinde stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyici diğer adımlar da atılabilir” ifadelerini kullandı.

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