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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kaybederek 12.118,29 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 132,3 puan azalırken toplam işlem hacmi 86,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi de yüzde 1,66 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,65 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,08 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        ABD'de eylülde enflasyon yıllık bazda yüzde 3,7 arttı. Enflasyonun beklentileri aşmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüler güçlenirken, bu durum küresel piyasalarda risk iştahını törpülüyor.

        Yurt içinde ise fon meselesine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı ön inceleme raporuna istinaden eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.

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        Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da ağustos ayı sanayi üretimi, İngiltere ağustos ayı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi ağustos ayı sanayi üretimi ve ABD'de ise eylül ayı perakende satışlar, ekim ayı New York Fed imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve eylül ayı çekirdek ÜFE'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.000 puanın destek, 12.300 ve 12.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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