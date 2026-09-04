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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazanarak 14.012,42 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 18:48 Güncelleme:
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        Borsa günü yükselişle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 190,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,91 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,08 ile bilişim oldu.

        Küresel piyasalar, ABD'de güçlü gelen istihdam verilerinin faiz artışı beklentilerini yeniden canlandırmasıyla karışık bir seyir izliyor.

        ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.

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        Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı, cari denge, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon Avro Bölgesi'nde büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puanın direnç, 13.900 ve 13.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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