Borsada yukarı adım kuralı
Borsa İstanbul'da endeksteki düşüşün ardından yukarı adım kuralı uygulamaya alındı
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:31 Güncelleme:
Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasası alım satım sistemi üzerinden yeni bir duyuru yayımladı. Kurum 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 13:43:58 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin eşik değeri aşması sebebiyle tedbir kararı aldı. Endeks değerindeki düşüşün eksi yüzde 2 eşiğini aşması üzerine piyasada yeni işlem kuralları hayata geçti. Bu gelişme doğrultusunda pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı uygulanmaya başlandı.
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