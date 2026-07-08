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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsada yukarı adım kuralı

        Borsada yukarı adım kuralı

        Borsa İstanbul'da endeksteki düşüşün ardından yukarı adım kuralı uygulamaya alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:31 Güncelleme:
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        Borsada yukarı adım kuralı

        Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasası alım satım sistemi üzerinden yeni bir duyuru yayımladı. Kurum 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 13:43:58 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin eşik değeri aşması sebebiyle tedbir kararı aldı. Endeks değerindeki düşüşün eksi yüzde 2 eşiğini aşması üzerine piyasada yeni işlem kuralları hayata geçti. Bu gelişme doğrultusunda pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı uygulanmaya başlandı.

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