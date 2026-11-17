Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı’nın üçüncü fazı (GEFF III) kapsamında sağlanan 75 Milyon Euro tutarında finansmanın 70,5 Milyon Euro’luk bölümü EBRD, 4,5 Milyon Euro’luk bölümü ise Temiz Teknoloji Fonu (CTF) tarafından karşılanacak. CTF kaynağı, imtiyazlı finansman koşullarıyla özellikle depremden etkilenen bölgelerdeki işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımlarına finansman erişimini kolaylaştıracak.

“İşletmelerin yeşil dönüşümünü ve rekabet gücünü destekliyoruz”

DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye’nin düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli ekonomiye geçişinde, reel sektörün yeşil dönüşüm yatırımlarının finansmanı büyük önem taşıyor. DenizLeasing olarak bu alandaki desteğimizi uzun yıllardır sürdürüyoruz. Bugüne kadar toplam 522 MW kurulu güce sahip 227 yenilenebilir enerji projesine 371 Milyon Dolar finansman sağladık. EBRD ile gerçekleştirdiğimiz yeni anlaşmamızla, yeşil finansman alanındaki deneyimimizi daha geniş bir yatırım yelpazesine taşıyor, işletmelerin sürdürülebilir üretim modellerine geçişini destekleme kapasitemizi artırıyoruz. Özellikle depremden etkilenen bölgelerdeki işletmelerin dönüşüm yatırımlarına uygun koşullarda finansman sunulmasını ve kadınların yeşil finansman olanaklarından eşit şekilde yararlanmasını önemsiyoruz. Bu iş birliğinin işletmelerimizin kaynak ve enerji verimliliğini artırarak rekabet güçlerini geliştirmelerine, aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

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“Yeşil finansmana erişimi destekleyen bir iş birliğine imza atmaktan memnuniyet duyuyoruz”

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya ise şunları söyledi: “DenizLeasing’i EBRD’nin yeni müşterisi olarak görmekten ve Türkiye’de yeşil finansmanın erişimini genişletmeye katkı sağlayacak bir iş birliğine başlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu finansman, aynı zamanda 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerin toparlanmasına da katkıda bulunarak işletmelerin geleceklerine yatırım yapmalarını ve yerel topluluklar için yeni fırsatlar yaratmalarını sağlayacak.”