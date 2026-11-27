Habertürk Manşet - 26 Kasım 2026 (Siber Casuslara MİT Darbesi Kritik Kurumları Nasıl Hedef Aldılar?)

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'deki kritik kamu kurumları, savunma sanayii tesisleri, askeri yerleşkeler ve siyasi parti genel merkezlerinin kablosuz ağlarını (Wi-Fi) özel teknik cihazlarla haritalandırmaya çalışan 2 siber casusu kıskıvrak yakaladı. Yabancı ö... Daha Fazla Göster Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'deki kritik kamu kurumları, savunma sanayii tesisleri, askeri yerleşkeler ve siyasi parti genel merkezlerinin kablosuz ağlarını (Wi-Fi) özel teknik cihazlarla haritalandırmaya çalışan 2 siber casusu kıskıvrak yakaladı. Yabancı öğrenci maskesiyle faaliyet yürüten ve ödemelerini kripto para üzerinden alan şüphelilerin kullandığı siber istihbarat yöntemleri ne anlama geliyor? Zülfikar Ali Aydın'ın sunduğu Habertürk Manşet'te; İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya ve Habertürk Muhabiri Buse Deviren, siber casusluk operasyonunun perde arkasını, WhatsApp hesaplarını ele geçirip yapay zeka ile yazışma tarzını taklit ederek para isteyen dolandırıcıların yöntemlerini ve sosyal medyada çocuk fotoğrafları paylaşmanın ("sharenting") yarattığı güvenlik risklerini değerlendirdi. Mağdur Öznur Koç ise WhatsApp üzerinden yaşadığı dolandırıcılık girişimini anlattı. Daha Az Göster