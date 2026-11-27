Ekonomik güven endeksi yükseldi
Ekonomik güven endeksi ekim ayında 97,3 iken, Kasım ayında yüzde 1,1 oranında artarak 98,4 değerini aldı
Giriş: 27 Kasım 2026 - 10:04 Güncelleme:
Ekonomik güven endeksi ekim ayında 97,3 iken, Kasım ayında yüzde 1,1 oranında artarak 98,4 değerini aldı.
Bir önceki aya göre kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 86,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 101,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 109,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 113,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,8 oranında azalarak 80,2 değerini aldı.
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