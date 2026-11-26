Türkiye, 2026 yılı boyunca uluslararası birçok önemli forum ve zirveye ev sahipliği yaptı. Yılın son büyük ekonomi buluşmalarından biri ise Erzurum’da gerçekleşecek.

Küresel ekonominin geleceği, uluslararası yatırımlar ve yeni ticaret fırsatları bu kez Palandöken’de konuşulacak.

Türkiye’nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Erzurum Palandöken, dünya ekonomi, finans ve diplomasi çevrelerini ağırlamaya hazırlanıyor.

II. Palandöken Ekonomi Forumu, 4–6 Aralık 2026 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek.

Forum; bakanları, büyükelçileri, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticilerini, küresel finans dünyasının temsilcilerini, iş insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve akademisyenleri aynı çatı altında buluşturacak.

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“Küresel Belirsizlik Altında Sermaye: Yatırımın Yeni Denklemi” temasıyla düzenlenecek forumda; dünya ekonomisindeki dönüşüm, değişen sermaye hareketleri, uluslararası ticaret, yatırım stratejileri ve yeni ekonomik iş birliği fırsatları ele alınacak.

Forumun ilk günü, 4 Aralık gecesi Palandöken’in zirvesinde düzenlenecek meşaleli kayak gösterisiyle başlayacak. Ekonomi ve diplomasiyi kış turizmiyle buluşturacak organizasyonun resmî açılışı ise 5 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Açılışın ardından dünyanın farklı ülkelerinden gelen üst düzey katılımcılar ve alanında uzman konuşmacılar, 10 ayrı oturumda küresel ekonominin geleceğini, yatırım fırsatlarını ve bölgesel iş birliği imkânlarını değerlendirecek.

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Üç gün boyunca sürecek forum, uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamanın yanı sıra Erzurum’un turizm, ticaret ve yatırım potansiyelini de dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

2026 yılının son büyük uluslararası ekonomi buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak Erzurum, yalnızca kış turizmiyle değil, ekonomi ve diplomasideki buluşmalarla da adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

4–6 Aralık’ta dünyanın gözü Erzurum’da, ekonominin nabzı Palandöken’de atacak