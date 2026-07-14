En pahalı iPhone Türkiye'de
Deutsche Bank'ın 41 ülkeyi kapsayan araştırmasına göre, 256 GB'lık iPhone 17 Pro'nun en yüksek fiyata satıldığı ülke Türkiye oldu. Türkiye'deki satış fiyatı 2.592 dolarla ABD'nin 2.2 katı olurken, listenin sonunda ise Japonya yer aldı
Deutsche Bank'ın yayımladığı "Mapping the World's Prices 2026" raporu, iPhone fiyatlarındaki küresel farklılıkları ortaya koydu. Araştırmada, Apple'ın 256 GB kapasiteli iPhone 17 Pro modelinin resmi satış fiyatları 41 ülkede karşılaştırıldı.
Rapora göre Türkiye, 2 bin 592 dolarlık fiyatla listenin ilk sırasında yer aldı. Bu rakam, aynı modelin ABD'deki satış fiyatının yüzde 119 üzerinde bulunuyor.
Türkiye'yi 2 bin 260 dolarla Brezilya, 1.872 dolarla Mısır, 1.826 dolarla Macaristan ve 1.687 dolarla Norveç izledi. İlk 10'da ayrıca Meksika, İsveç, Polonya, Çekya ve Finlandiya yer aldı.
ABD'de 256 GB iPhone 17 Pro'nun satış fiyatı 1.181 dolar olarak hesaplanırken, Güney Kore de aynı fiyatla ABD ile birlikte listenin en alt sıralarında yer aldı. En ucuz ülke ise 1.121 dolarlık fiyatla Japonya oldu.
Rapora göre büyük Avrupa ekonomilerinde de fiyatlar ABD'nin belirgin şekilde üzerinde seyrediyor. Almanya ve Avusturya'da cihaz 1.508 dolara, İspanya'da 1.531 dolara, Fransa ve Hollanda'da ise 1.543 dolara satılıyor. İngiltere'de fiyat 1.476 dolar seviyesinde bulunuyor.
Deutsche Bank, çalışmada fiyatların ülkelerin resmi Apple mağazaları ve yetkili çevrim içi satış kanallarından derlendiğini, resmi fiyat bulunmayan pazarlarda ise güvenilir yerel perakendecilerin verilerinin kullanıldığını belirtti. Araştırma, ülkeler arasındaki vergi yükü, döviz kuru, ithalat maliyetleri ve fiyatlandırma politikalarının tüketici elektroniği fiyatlarında önemli farklılıklar oluşturduğunu ortaya koydu.