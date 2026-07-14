En pahalı iPhone Türkiye'de

Deutsche Bank'ın yayımladığı "Mapping the World's Prices 2026" raporu, iPhone fiyatlarındaki küresel farklılıkları ortaya koydu. Araştırmada, Apple'ın 256 GB kapasiteli iPhone 17 Pro modelinin resmi satış fiyatları 41 ülkede karşılaştırıldı.

Rapora göre Türkiye, 2 bin 592 dolarlık fiyatla listenin ilk sırasında yer aldı. Bu rakam, aynı modelin ABD'deki satış fiyatının yüzde 119 üzerinde bulunuyor.

Türkiye'yi 2 bin 260 dolarla Brezilya, 1.872 dolarla Mısır, 1.826 dolarla Macaristan ve 1.687 dolarla Norveç izledi. İlk 10'da ayrıca Meksika, İsveç, Polonya, Çekya ve Finlandiya yer aldı.

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ABD'de 256 GB iPhone 17 Pro'nun satış fiyatı 1.181 dolar olarak hesaplanırken, Güney Kore de aynı fiyatla ABD ile birlikte listenin en alt sıralarında yer aldı. En ucuz ülke ise 1.121 dolarlık fiyatla Japonya oldu.

Sıra Ülke 2026 Fiyatı (Dolar) ABD'ye Göre fark 1 Türkiye 2592 219% 2 Brezilya 2260 191% 3 Mısır 1872 158% 4 Macaristan 1826 155% 5 Norveç 1687 143% 6 Meksika 1657 140% 7 İsveç 1601 135% 8 Polonya 1588 134% 9 Çekya 1585 134% 10 Finlandiya 1578 134% 11 Portekiz 1566 133% 12 Yunanistan 1566 133% 13 İtalya 1554 132% 14 İrlanda 1554 132% 15 Danimarka 1553 131% 16 Fransa 1543 131% 17 Hollanda 1543 131% 18 Belçika 1543 131% 19 İspanya 1531 130% 20 Avusturya 1508 128% 21 Almanya 1508 128% 22 Lüksemburg 1492 126% 23 Birleşik Krallık 1476 125% 24 Hindistan 1427 121% 25 Avustralya 1413 120% 26 Suudi Arabistan 1386 117% 27 İsviçre 1385 117% 28 Yeni Zelanda 1370 116% 29 Singapur 1364 115% 30 Malezya 1352 114% 31 Tayland 1350 114% 32 Çin 1332 113% 33 Vietnam 1330 113% 34 Filipinler 1326 112% 35 Kanada 1291 109% 36 BAE 1279 108% 37 Tayvan 1264 107% 38 Hong Kong 1200 102% 39 ABD 1181 100% 40 Güney Kore 1181 100% 41 Japonya 1121 95%

Rapora göre büyük Avrupa ekonomilerinde de fiyatlar ABD'nin belirgin şekilde üzerinde seyrediyor. Almanya ve Avusturya'da cihaz 1.508 dolara, İspanya'da 1.531 dolara, Fransa ve Hollanda'da ise 1.543 dolara satılıyor. İngiltere'de fiyat 1.476 dolar seviyesinde bulunuyor.

Deutsche Bank, çalışmada fiyatların ülkelerin resmi Apple mağazaları ve yetkili çevrim içi satış kanallarından derlendiğini, resmi fiyat bulunmayan pazarlarda ise güvenilir yerel perakendecilerin verilerinin kullanıldığını belirtti. Araştırma, ülkeler arasındaki vergi yükü, döviz kuru, ithalat maliyetleri ve fiyatlandırma politikalarının tüketici elektroniği fiyatlarında önemli farklılıklar oluşturduğunu ortaya koydu.