Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Turizm
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.967,17 %0,25
        DOLAR 48,4423 %0,18
        EURO 56,2787 %-0,16
        GRAM ALTIN 6.961,06 %0,16
        BITCOIN 81.038,00 %-0,53
        FAİZ 39,57 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 104,00 %-0,09
        GBP/TRY 65,5063 %-0,09
        EUR/USD 1,1617 %-0,08
        BRENT PETROL 94,19 %-0,50
        ÇEYREK ALTIN 11.381,34 %0,16
        Haberler Ekonomi Turizm Galataport İstanbul, AROYA Cruises’ın 25 yeni kış seferiyle kruvaziyer turizmini tüm yıla yayıyor

        Galataport İstanbul, AROYA Cruises’ın 25 yeni kış seferiyle kruvaziyer turizmini tüm yıla yayıyor

        Galataport İstanbul, AROYA Cruises'ın kış programında 25 yeni sefere ev sahipliği yapacağını duyurdu. Aroya Cruises'ın yeni seferlerinin eklenmesiyle, geçen yıla göre sefer sayısında yüzde 143, yolcu sayısında ise 150 bin yolcu hedefi ile yüzde 188 artış gerçekleşeceği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 13:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        25 kış seferi yapacak

        AROYA Cruises, 10 Ekim 2026-24 Nisan 2027 tarihleri arasında Galataport İstanbul'dan hareket edecek. Program kapsamında Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve İskenderiye gibi destinasyonları ziyaret edecek.

        Galataport İstanbul Liman İşletme Direktörü Tolga Tuncay, yeni programa ilişkin şunları paylaştı: "AROYA Cruises'ın Ekim-Nisan döneminde İstanbul'u ana liman olarak seçmesi, şehrimize duyulan güvenin çok güçlü bir göstergesi. Galataport İstanbul'da düzenli kış seferlerini Kasım 2024'te MSC ile başlattık. MSC ile 2025'te de sürdürdüğümüz bu operasyon, 2026'da AROYA'nın katılımıyla yeni bir ölçeğe ulaşıyor. Kasım 2024-Nisan 2025 döneminde 25 seferde 55.000, Kasım 2025-Nisan 2026 döneminde 21 seferde 52.000 yolcu ağırladık. Kasım 2026-Nisan 2027 döneminde ise 51 seferle 150.000 yolcu ağırlamayı hedefliyoruz; bu toplam içinde AROYA'nın payı 26 sefer ve 78.000 yolcu olacak. AROYA'nın kış dönemine eklenmesi, İstanbul'un kruvaziyer sezonunun 12 aya yayıldığını tescillerken, şehrimizin Akdeniz çanağındaki ana liman konumunu da daha da güçlendiriyor. İstanbul'un ana liman olarak seçilmesinin etkisi yalnızca şehrimizle sınırlı kalmıyor. AROYA'nın İstanbul için planladığı 25 yeni sefer ile AROYA'nın Türk kruvaziyer sektörüne katkısı 76 ilave sefere ulaşıyor. 2026'nın ilk altı ayında tüm Türk limanlarına yapılan kruvaziyer seferi sayısının 488 olduğu düşünüldüğünde, bu ana liman kararının yaratacağı etkinin ölçeği çok daha net görülüyor. Bu tablo, Türkiye'nin kruvaziyer potansiyelini doğru altyapı, güçlü iş birlikleri ve bütüncül rota planlamasıyla ne kadar etkin yönettiğinin somut bir göstergesi."

        REKLAM

        Cruise Saudi CEO Vekili Taha Nazer ise konuyla ilgili şunları ifade etti: "İki başarılı sezonun ardından 100’den fazla farklı milletten misafiri ağırlamış olmanın gururuyla, AROYA’nın 2026-27 Akdeniz programını 10 Ekim’de Galataport İstanbul’da başlatıyoruz. Galataport İstanbul’un Boğaz üzerindeki ayrıcalıklı konumu, dünya standartlarındaki tesisleri ve güçlü uluslararası bağlantıları, İstanbul’un zengin kültürü ve enerjisiyle birleşerek AROYA için ideal bir Akdeniz ana limanı oluşturuyor. Aynı zamanda İstanbul, uluslararası misafirlerimizin seyahat deneyiminde önemli bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Misafirlerimize İstanbul’un canlı sahil şeridini ve zengin kültürünü keşfetmekten AROYA ile Akdeniz’in benzersiz destinasyonlarını ziyaret etmeye uzanan kesintisiz bir seyahat deneyimi sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm bu deneyimi bize özgü Arap misafirperverliğiyle tamamlıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Galataport İstanbul
        #AROYA Cruises
        #kruvaziyer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        Zeynep ve Erva cinayetlerinde kan donduran detaylar!
        Zeynep ve Erva cinayetlerinde kan donduran detaylar!
        10 kişiyi katletmişti! Okul saldırısı davası başladı!
        10 kişiyi katletmişti! Okul saldırısı davası başladı!
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        50 bin kişiyi işten çıkaracak
        50 bin kişiyi işten çıkaracak
        G.Saray Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray Başakşehir deplasmanında!
        Gülşah miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu!
        Gülşah miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu!
        Italiano'dan kadro kararı!
        Italiano'dan kadro kararı!
        Fintek yatırımları 103 milyar doları aştı
        Fintek yatırımları 103 milyar doları aştı
        Ayrıntılar ortaya çıktı... Teröristle çatışma kamerada!
        Ayrıntılar ortaya çıktı... Teröristle çatışma kamerada!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        Trump'tan işareti aldı: Milei'den 'Falkland' çıkışı
        Trump'tan işareti aldı: Milei'den 'Falkland' çıkışı
        YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine 'yüksek ücret' incelemesi
        YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine 'yüksek ücret' incelemesi
        13 dakika ayakta alkışlandı
        13 dakika ayakta alkışlandı
        Şebnem Ferah'ı hedef aldı
        Şebnem Ferah'ı hedef aldı
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı
        Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı
        Yaren'den hüzünlü veda
        Yaren'den hüzünlü veda