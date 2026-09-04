Galataport İstanbul, AROYA Cruises’ın 25 yeni kış seferiyle kruvaziyer turizmini tüm yıla yayıyor

AROYA Cruises, 10 Ekim 2026-24 Nisan 2027 tarihleri arasında Galataport İstanbul'dan hareket edecek. Program kapsamında Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve İskenderiye gibi destinasyonları ziyaret edecek.

Galataport İstanbul Liman İşletme Direktörü Tolga Tuncay, yeni programa ilişkin şunları paylaştı: "AROYA Cruises'ın Ekim-Nisan döneminde İstanbul'u ana liman olarak seçmesi, şehrimize duyulan güvenin çok güçlü bir göstergesi. Galataport İstanbul'da düzenli kış seferlerini Kasım 2024'te MSC ile başlattık. MSC ile 2025'te de sürdürdüğümüz bu operasyon, 2026'da AROYA'nın katılımıyla yeni bir ölçeğe ulaşıyor. Kasım 2024-Nisan 2025 döneminde 25 seferde 55.000, Kasım 2025-Nisan 2026 döneminde 21 seferde 52.000 yolcu ağırladık. Kasım 2026-Nisan 2027 döneminde ise 51 seferle 150.000 yolcu ağırlamayı hedefliyoruz; bu toplam içinde AROYA'nın payı 26 sefer ve 78.000 yolcu olacak. AROYA'nın kış dönemine eklenmesi, İstanbul'un kruvaziyer sezonunun 12 aya yayıldığını tescillerken, şehrimizin Akdeniz çanağındaki ana liman konumunu da daha da güçlendiriyor. İstanbul'un ana liman olarak seçilmesinin etkisi yalnızca şehrimizle sınırlı kalmıyor. AROYA'nın İstanbul için planladığı 25 yeni sefer ile AROYA'nın Türk kruvaziyer sektörüne katkısı 76 ilave sefere ulaşıyor. 2026'nın ilk altı ayında tüm Türk limanlarına yapılan kruvaziyer seferi sayısının 488 olduğu düşünüldüğünde, bu ana liman kararının yaratacağı etkinin ölçeği çok daha net görülüyor. Bu tablo, Türkiye'nin kruvaziyer potansiyelini doğru altyapı, güçlü iş birlikleri ve bütüncül rota planlamasıyla ne kadar etkin yönettiğinin somut bir göstergesi."

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Cruise Saudi CEO Vekili Taha Nazer ise konuyla ilgili şunları ifade etti: "İki başarılı sezonun ardından 100’den fazla farklı milletten misafiri ağırlamış olmanın gururuyla, AROYA’nın 2026-27 Akdeniz programını 10 Ekim’de Galataport İstanbul’da başlatıyoruz. Galataport İstanbul’un Boğaz üzerindeki ayrıcalıklı konumu, dünya standartlarındaki tesisleri ve güçlü uluslararası bağlantıları, İstanbul’un zengin kültürü ve enerjisiyle birleşerek AROYA için ideal bir Akdeniz ana limanı oluşturuyor. Aynı zamanda İstanbul, uluslararası misafirlerimizin seyahat deneyiminde önemli bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Misafirlerimize İstanbul’un canlı sahil şeridini ve zengin kültürünü keşfetmekten AROYA ile Akdeniz’in benzersiz destinasyonlarını ziyaret etmeye uzanan kesintisiz bir seyahat deneyimi sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm bu deneyimi bize özgü Arap misafirperverliğiyle tamamlıyoruz."