Garanti BBVA’ya 2 ödül

Garanti BBVA’nın genç yeteneklerin profesyonel hayata hazırlanmasına ve kariyerlerinin başlangıç dönemindeki gelişimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Talent Week Diamond, Stevie Awards for Great Employers kapsamında “En Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programı” (Most Innovative Talent Acquisition Program) kategorisinde Altın Stevie Ödülü kazanırken, dünyanın önde gelen insan ve organizasyon gelişimi değerlendirme platformlarından Brandon Hall Group HCM Excellence Awards kapsamında da Gold ödüle layık görüldü.

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Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, Talent Week Diamond’ın çıkış noktasını ve uluslararası başarısını şöyle değerlendirdi:

“Garanti BBVA olarak genç yetenekleri, ülkemizin geleceğini şekillendirecek profesyoneller olarak görüyor, kariyerlerinin başlangıç döneminde gelişimlerine katkı sunmayı önemsiyoruz. Her Talent Week döneminde potansiyelleriyle bizi etkileyen çok sayıda gençle tanışıyoruz. Hepsinin aynı dönemde Garanti BBVA’da kariyerine başlaması mümkün olmayabiliyor. Talent Week Diamond’ı da potansiyeline inandığımız gençlerle kurduğumuz bağı sürdürmek ve profesyonel hayatlarının başlangıcında gelişimlerine eşlik etmek amacıyla hayata geçirdik. Türkiye’nin ilk ve tek yapılandırılmış yeni mezun yetenekler için profesyonel hayata hazırlık ve gelişim programı olan Talent Week Diamond ile yeteneğe bakışımız işe alımla sınırlı kalmıyor, gençlerin potansiyellerine ve gelecekte yaratacakları değere uzun vadeli yatırım yapıyoruz. Programın en yenilikçi yönü de potansiyeline inandığımız gençleri bir aday havuzunda bekletmek yerine, öğrenmeye, gelişmeye ve birbirinden beslenmeye devam eden aktif bir yetenek topluluğunun parçası haline getirmesi. Garanti BBVA’yı; çalışanımız olsun veya olmasın, topluma ve sektöre değer katacak yeteneklerin öğrenme ve gelişim fırsatlarından yararlanabildiği bir ‘okul’ olarak konumlandırıyoruz. Talent Week Diamond’ın daha ilk yılında Stevie Awards ve Brandon Hall Group gibi iki önemli uluslararası platformda Gold ödüle layık görülmesi, genç yetenek deneyimine getirdiğimiz bu yaklaşımın yenilikçi ve uzun soluklu bir model olarak uluslararası ölçekte de takdir gördüğünü ortaya koyuyor.”