Hatay-Cilvegözü’nde 1.200 TIR kapasiteli yeni park bölgesel ticarete açıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret ve transit taşımacılığın önemli geçiş noktalarından Hatay-Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda yapımı tamamlanan TIR Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Programa Suriye Gümrükler ve Limanlar Bakanı Ahmed Kuteybe el-Bedevi de katıldı.

Bolat ile el-Bedevi, görüşmelerinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin sürdürülebilir şekilde büyütülmesi, gümrük kapılarındaki kapasitenin artırılması ve bölgesel ticaret koridorlarının güçlendirilmesi konularını ele aldı.

1.200 TIR’A AYNI ANDA HİZMET VERECEK

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Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda 600 milyon liralık yatırımla, 175 dönümlük alana kurulan TIR Parkı hizmete açıldı. Aynı anda 1.200 TIR’a hizmet verebilecek tesisin uluslararası ticaret ve transit taşımacılığın daha hızlı, güvenli ve düzenli yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Toplam 3 bin 62 metrekare kapalı alana sahip tesiste restoran, market, kafeterya, ticari ofisler ve şoför dinlenme alanları da bulunuyor. Yeni parkla Cilvegözü’ndeki araç trafiğinin daha etkin yönetilmesi ve bekleme sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.

CİLVEGÖZÜ-BABÜLHAVA HATTINDA KAPASİTE ARTIYOR

Açılışın ardından Bakan Bolat ile Suriyeli mevkidaşı el-Bedevi, Cilvegözü Gümrük Kapısı ve tampon bölgede incelemelerde bulundu. İki bakan, kapının Suriye tarafındaki Babülhava Gümrük Kapısı’nda yürütülen saha genişletme ve yenileme çalışmalarını da değerlendirdi.

Suriye tarafında Babülhava’nın kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların başlamasıyla Cilvegözü-Babülhava hattındaki yükselen ticaret ve transit taşımacılık hacminin karşılanması hedefleniyor. İki taraftaki gümrük altyapısının eş zamanlı güçlendirilmesiyle ticaretin daha hızlı ve kesintisiz yürütülmesi amaçlanıyor.

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GÜNLÜK TIR GEÇİŞİNDE REKOR

Türkiye-Suriye ticaretindeki artış Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki araç trafiğine de yansıdı. Kapıdan giriş ve çıkış yapan araç sayısının günlük yaklaşık 1.500’e ulaştığı bildirildi.

Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan bir günde 398 TIR’ın transit geçiş yapmasıyla günlük geçiş rekoru kırıldı. Artan taşımacılık hacminin, gümrük kapılarında kapasite artışı ve modernizasyon ihtiyacını da beraberinde getirdiği belirtildi.

TİCARET HACMİ 3,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında yüzde 45 artışla 3,7 milyar dolara ulaştı. 2026 yılının ilk 7 ayında ise ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttığı açıklandı.

İki ülke arasındaki ticaretin orta vadede 10 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda mevcut gümrük kapılarının kapasitesinin artırılması ve yeni geçiş noktalarının devreye alınması planlanıyor.

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YENİ GÜMRÜK KAPILARI GÜNDEMDE

Türkiye ile Suriye arasında halen 6 gümrük kapısı aktif olarak hizmet veriyor. Artan ticaret hacmini karşılamak amacıyla Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı’nın yıl sonuna kadar faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, Gaziantep-İslahiye-Meydan-ı Ekbez Gümrük Kapısı’nın yeniden etkin şekilde kullanılması için de girişimlerde bulunuluyor.

Türkiye’nin Suriye üzerinden Irak ve Körfez ülkelerine uzanan ticaret yollarındaki konumunun güçlendirilmesiyle bölgesel ticaret ve transit taşımacılığın daha geniş bir coğrafyaya yayılması amaçlanıyor.

“GÜMRÜKLERİ STRATEJİK MERKEZLERE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinin iki ülke halklarının refahına katkı sağlayacağını belirterek, artan ticaret hacminin gümrük kapılarındaki altyapı ve kapasite yatırımlarını zorunlu hale getirdiğini söyledi.

Türkiye’nin Suriye üzerinden Körfez ve Kuzey Afrika’ya, Suriye’nin ise Türkiye üzerinden Avrupa, Batı ve Kafkaslar’a açılan önemli ticaret güzergâhlarına sahip olduğunu vurgulayan Bolat, gümrük altyapısının güçlendirilmesinin bölgesel ticaret açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti.