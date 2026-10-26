Hepsiburada, 11’inci Efsane Kasım’ı başlattı

E-ticaret platformu Hepsiburada'nın Kasım indirimlerinde alışveriş yapmayı planlayan 18-55 yaş aralığındaki 2 bin 422 kişiyle online olarak gerçekleştirdiği Efsane Kasım 2026 Araştırması, tüketicilerin alışverişlerini nasıl planladığını ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 69'u Kasım'da kesin alışveriş yapmayı planlarken, yüzde 51'i uzun süredir almak istediği yüksek fiyatlı ürünler, yüzde 49’u ise günlük ihtiyaçları için indirimleri bekliyor. Kasım alışverişlerine ayrılan ortalama bütçe ise 28 bin TL.

Araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 86’sı yılbaşı alışverişleri, yüzde 48’i ise kaban ve mont gibi kışlık ürünler için Kasım indirimlerini bekliyor. Her 10 kişiden 6’sı satın almayı planladığı en az bir ürünü özellikle bu döneme erteliyor. İndirim döneminde satın alınmak üzere bekletilen ürünler arasında yüzde 20 ile cep telefonları, yüzde 16 ile giyim ürünleri öne çıkıyor. Kasım ayı alışveriş planlarında ise yüzde 66 ile moda ilk sırada yer alırken, onu yüzde 46 ile kişisel bakım, yüzde 39 ile cilt bakımı ve yüzde 37 ile küçük ev aletleri takip ediyor.

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Tüketicilerin yüzde 61'i avantajlı bir fiyat gördüğünde beklemeden alışveriş yaparken, yüzde 57'si 11.11'de, yüzde 43'ü ise Efsane Cuma'da indirimleri mutlaka incelemeyi planlıyor. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 76'sı alışveriş kredisi ve taksit seçeneklerine sıcak bakıyor. Özellikle vade farksız taksit imkanı ve taksit sınırlaması bulunan ürün gruplarında alternatif finansman seçenekleri öne çıkarken, kredi kullanımının en çok değerlendirildiği kategoriler arasında cep telefonu, bilgisayar ve tablet yer alıyor.

Hepsiburada CEO'su Ender Özgün, Efsane Kasım'ın 11. yılına ilişkin şunları söyledi:

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"11 yıl önce Türkiye'yi Efsane Kasım ile tanıştırdık. O günden bugüne Kasım, milyonlarca insanın alışverişini önceden planladığı, almak istediği ürünler için beklediği bir döneme dönüştü. Bugün müşteriler ne almak istediklerini biliyor, fiyatları takip ediyor ve doğru zamanı bekliyor. Biz de bu yıl ‘Efsane Kasım Beklediğine Değecek’ diyoruz. Çünkü müşterilerimizin bu döneme ne kadar büyük bir beklentiyle hazırlandığını biliyoruz. Müşterilerimizin uzun zamandır bekledikleri ürünlere, gerçekten avantajlı fiyatlarla ve kolay ödeme seçenekleriyle ulaşabilmelerini hedefliyoruz. Aylar önce bu hedefle çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu yıl net indirimlerimiz, Efsane Kasım'da ilk kez sunduğumuz Hepsitaksit ve hızlı teslimat gücümüzle bu beklentinin karşılığını vermek istiyoruz. Geçen yıl 960 milyon ürün görüntülemesiyle rekor kırdık. Bu yıl 1,1 milyar ürün görüntülemesi ve 30 milyon adet ürün satışı hedefliyoruz. Efsane Kasım'ın büyümesi, iş ortaklarımız için de önemli fırsatlar oluşturuyor. Milyonlarca müşteriyi binlerce satıcıyla buluştururken, iş ortaklarımızın daha fazla müşteriye ulaşmasını ve satışlarını artırmasını destekliyoruz. Türkiye'ye kazandırdığımız Efsane Kasım'ı, 11. yılında da müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte büyütmeye hazırız."

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HEPSİTAKSİT

Yapılan açıklamaya göre e-ticaret platformu, tüketicilerin ödeme kolaylığı beklentisine Hepsitaksit ile yanıt veriyor. Kredi kartı limitinden bağımsız ve bankadan bağımsız çalışan Hepsitaksit ile müşteriler, ödeme adımında kredi skorlarına göre kullanabilecekleri limiti öğrenebiliyor. 150 bin TL’ye kadar ulaşabilen bu limit sayesinde müşteriler, uygun ürün gruplarında peşin fiyatına 3 taksitle alışveriş yapabiliyor.

Platform, bu yıl hedeflediği 1,1 milyar ürün görüntülemesinin yüzde 90'ının iş ortaklarının ürünlerine yönelmesini bekliyor. Hızlı gönderim yapan satıcılara yönelik 0-1 gün kargo destek kampanyası da Kasım boyunca devam ediyor. Efsane Kasım'a 3 binden fazla çalışanı, 10 binden fazla lojistik ve çağrı merkezi personeli, 6 bine yakın taşıyıcı aracı ve 175 bin metrekarelik depolama alanıyla hazırlanan Hepsiburada, siparişlerinin yüzde 90'ından fazlasını iki günden kısa sürede müşterilerine ulaştırıyor. Şirket, bu hizmet seviyesini Kasım boyunca da sürdürmeyi hedefliyor.

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Hepsiburada, 11’inci Efsane Kasım dönemini 26 Ekim'de Efsane Premium Günleri ile başlattı. Teknolojiden modaya, kozmetikten ev yaşamına kadar geniş bir ürün yelpazesinde fırsatlar sunan platform, Efsane Kasım boyunca mevcut kampanyalara ek indirimler sunuyor.