Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın insansı robot çağrısına başvurular başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı"nı başvurulara açtıklarını duyurdu. Çağrı kapsamında firmalara proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği verilecek
Giriş: 23 Kasım 2026 - 15:13 Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayide kullanılacak insansı robotların geliştirilmesine yönelik yeni destek programını sosyal medya hesabından duyurdu.
Kacır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sanayide yapay zeka destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde yetkinliğimizin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle 'Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'nı başvurulara açtık.
Ülkemizin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirecek ve rekabet gücümüzü artıracak bu kritik çağrı ile firmalarımıza proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sunacağız. Destek çağrımızın teknoloji ekosistemimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2026."
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