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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İŞKUR Gençlik Programı için yeni dönem başvuruları başlıyor

        İŞKUR Gençlik Programı için yeni dönem başvuruları başlıyor

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 19:39 Güncelleme:
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        İŞKUR başvuruları başlıyor

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük bin 375 lira, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Programa ilişkin detaylara guc.iskur.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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