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        Haberler Ekonomi Para Kartlı ödemelerde yüzde 50 artış

        Kartlı ödemelerde yüzde 50 artış

        Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Haziran 2026'da kartlarla yapılan ödemelerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 2,9 trilyon liraya yaklaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemeler yüzde 60 büyürken, mağaza içi ödemelerde her 5 işlemin 4'ü temassız olarak gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 15:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kartlı ödemelerde yüzde 50 artış

        Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Haziran 2026 dönemine ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla toplam 2 trilyon 867,7 milyar liralık ödeme yapıldı. Böylece kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 arttı. Aynı dönemde kartlarla gerçekleştirilen işlem adedi ise yüzde 14 artışla 1,9 milyar oldu.

        Kartlı ödemelerin 2 trilyon 463,7 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, banka kartlarının payı 396,2 milyar lira, ön ödemeli kartların payı ise 7,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Kredi kartıyla yapılan ödemeler yıllık bazda yüzde 53, banka kartıyla yapılan ödemeler yüzde 37 artarken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler yüzde 35 geriledi.

        ONLINE ÖDEMELER YÜZDE 60 BÜYÜDÜ

        Haziran ayında internetten kartlı ödemeler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60 artarak 891,6 milyar liraya yükseldi. Böylece internetten yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 31'e çıktı. İnternetten yapılan işlem adedi ise yüzde 17 artışla 260,7 milyon olurken, toplam işlemler içindeki payı yüzde 14 olarak kaydedildi.

        Temassız ödeme alışkanlığı da büyümeyi sürdürdü. Haziran ayında temassız ödeme adedi yüzde 13 artışla 1,3 milyar adede, temassız ödeme tutarı ise yüzde 45 artışla 939,3 milyar liraya yükseldi. Mağaza içi kartlı ödemelerde temassız işlemlerin payı yüzde 81 olarak gerçekleşirken, başka bir ifadeyle her 5 mağaza içi kartlı ödemenin 4'ü temassız yapıldı.

        KART SAYISI 472 MİLYONA YAKLAŞTI

        Haziran sonu itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 150,4 milyon, banka kartı sayısı 221,6 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 99,7 milyon oldu. Toplam kart sayısı yıllık bazda yüzde 4 artarak 471,7 milyon adede ulaştı. Kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 3 artarken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 4 geriledi.

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