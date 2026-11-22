Dünya gündemindeki son dakika haberleri ve Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri bu yayında takip edebilirsiniz. Bölgesel krizlerin derinleştiği bir ortamda Husi ilerleyişi ve Suudi güçlerinin çekilmesiyle Babülmendep Boğazı'ndaki son durum analiz ediliyor. Uluslararası arenadaki bu gelişmelerin yanı s... Daha Fazla Göster

Dünya gündemindeki son dakika haberleri ve Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri bu yayında takip edebilirsiniz. Bölgesel krizlerin derinleştiği bir ortamda Husi ilerleyişi ve Suudi güçlerinin çekilmesiyle Babülmendep Boğazı'ndaki son durum analiz ediliyor. Uluslararası arenadaki bu gelişmelerin yanı sıra Güney Kore sınav krizi ile bir öğrencinin kopya itirafının yarattığı toplumsal yankılar ele alınıyor. Yurt içinde ise Ankara'da gündeme gelen ekmeğe zam talebi gibi vatandaşın doğrudan yaşamını etkileyen ekonomik başlıklar değerlendiriliyor. Günün önemli gelişmelerini kaçırmamak için kanala abone olun ve güncel analizlerimizi takipte kalın. Daha Az Göster