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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding'den 29 Ekim'e özel film

        Koç Holding'den 29 Ekim'e özel film

        Koç Holding, topluluğun 100'üncü yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı "Bu Ayın Adı Neden Ekim?" adlı reklam filmiyle, Cumhuriyet'in köklü geçmişinden bugüne uzanan değerlerini anlatıyor. "Ekim" ayının ismiyle toprağa tohum ekme eylemi arasında yaratıcı bir bağ kuran film, Cumhuriyet'in kuruluşunda atılan temellerin bugüne uzanan etkisini "Birlikte daha yüzlerce ekimlere…" mesajıyla vurguluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 15:38 Güncelleme:
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        Koç Holding'den 29 Ekim'e özel film

        Koç Holding, topluluğun 100'üncü yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladığı “Bu Ayın Adı Neden Ekim?” adlı reklam filmini izleyiciyle buluşturdu.

        “Bu ayın adı neden Ekim?” sorusundan hareket eden film, yanıtını toprağa ekilen tohumların sağlam kökler salarak büyümesi üzerinden kurduğu metaforda arıyor.

        Cumhuriyet’in ilan edildiği ay ile toprağa tohum ekme eylemini buluşturan anlatı, geçmişte umut, cesaret ve fedakârlıkla verilen mücadelenin bugünkü kazanımların temelini oluşturduğunu hatırlatıyor.

        Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne uzanan duygusal bir yolculuk sunan film, bağımsızlık, özgürlük ve dayanışma gibi değerlerin toplumsal yaşamdaki kalıcı izlerine odaklanıyor.

        Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet vizyonunun yalnızca geçmişin bir mirası değil, bugünü şekillendiren ve geleceğe yön veren güçlü bir temel olduğunu vurguluyor. Ekin tarlasında dalgalanan Türk bayrağı ise bu anlatının görsel simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

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        Geçmişe duyulan minneti ve geleceğe dair umudu “Birlikte daha yüzlerce ekimlere…” mesajıyla buluşturan filmi Serkan Keskin seslendirdi.

        Claudio Constantini’nin bestelediği “Aquarelle” eserinin yeniden kaydedilmiş versiyonuna yer verilen yapımın müzik düzenlemesini Cenk Çelebioğlu / 25m2 Music gerçekleştirdi. Yönetmenliğini Fatih Kızılgök’ün üstlendiği filmin yapımını Evrensel Productions gerçekleştirdi.

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        #haberler
        #Koç Holding
        #29 Ekim
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