Kumasi Santrali’nin ilk fazının kombine çevrimi tamamlandı

Aksa Enerji, Afrika’daki büyüme stratejisini yüksek verimli ve uzun vadeli yatırımlarla güçlendirmeyi sürdürüyor. İki faz halinde yürütülen ve toplamda 350 MW kurulu güce ulaşması planlanan Kumasi Santrali, 20 yıl süreli ABD doları bazlı garantili satış anlaşması kapsamında Aksa Enerji tarafından finanse edilip inşa edilirken, işletme ve bakım faaliyetleri de şirket tarafından yürütülüyor.

Kumasi Santrali, basit çevrimden kombine çevrime dönüştürülerek daha yüksek verimli bir yapıya kavuştu. Kombine çevrim teknolojisi sayesinde santral, aynı yakıt miktarıyla daha fazla elektrik üreterek Gana’nın ulusal şebekesine daha verimli, güvenilir ve sürdürülebilir enerji sağlayacak.

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Aksa Enerji, faaliyet gösterdiği ülkelerde yalnızca enerji üretimine değil, yerel ekonomilerin gelişimine ve insan kaynağının güçlendirilmesine de katkı sunuyor. Şirket, Gana’daki operasyonlarında 130’un üzerinde yerel çalışan istihdam ederken, toplam iş gücünün %64’ünü yerel çalışanlar oluşturuyor.

Bugüne kadar 40’ın üzerinde enerji santralini kendi mühendislik ve proje yönetimi kabiliyetiyle inşa edip işleten Aksa Enerji, sahip olduğu teknik bilgi birikimini yerel mühendis ve teknisyenlere aktararak bölgedeki operasyonel kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor.

"KALICI DEĞER ÜRETEN PROJELER GELİŞTİRİYORUZ"

Aksa Enerji CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Enerji arz güvenliği, ülkelerin kalkınmasını ve yatırım iklimini etkileyen stratejik bir unsur. Aksa Enerji olarak global yatırımlarımıza bu perspektifle bakıyor, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda kalıcı değer üreten projeler geliştiriyoruz. Bizim için Afrika’daki operasyonlarımızın amiral gemisi konumunda olan Gana ise bu stratejimizin somut bir yansıması. Halihazırda 2017 yılından bu yana başarıyla işletmeye devam ettiğimiz 370 MW kurulu güçteki Gana Tema Santralimizin ardından, Kumasi Santralimizin de ilk fazını 179 MW kurulu güçle kombine çevrimini tamamladık. Bu yatırımla birlikte Gana’daki toplam kurulu gücümüzü 549 MW’a çıkardık. Kumasi’de daha önce basit çevrimde olan yapıyı kombine çevrime dönüştürerek, aynı kaynakla daha yüksek elektrik üreten, yüksek verimli bir sistemi Gana’nın ulusal şebekesine kazandırdık. Bu başarıda, Gana’daki operasyonlarımızda görev yapan ve istihdamımızın %64’ünü oluşturan 130’u aşkın yerel çalışanımızın emeği çok büyük. Aksa Enerji olarak global varlığımızı, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu, uzun soluklu ve karşılıklı değer yaratan yatırımlarla güçlendirmeye devam edeceğiz.”

Aksa Enerji, Afrika başta olmak üzere faaliyet gösterdiği coğrafyalarda enerji arz güvenliğini destekleyen yatırımlarına devam ederken, esnek, hızlı ve verimli üretim modeliyle global enerji dönüşümünde aktif rol üstlenmeyi sürdürüyor.