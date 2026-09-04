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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam LifeCell Farma, geliştirdiği guava bazlı formülle alana yeni bir yaklaşım getirmeyi hedefliyor

        LifeCell Farma, geliştirdiği guava bazlı formülle alana yeni bir yaklaşım getirmeyi hedefliyor

        Lif ve flavonoid içeriğiyle öne çıkan guava, tokluk ve yemek sonrası kan şekeri yanıtı gibi başlıklardaki potansiyel etkileri dolayısıyla araştırılıyor. LifeCell Farma ise geliştirdiği guava bazlı formülle bu alana yeni bir yaklaşım getirmeyi hedeflediğini belirtti

        Kaynak
        anka
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 15:01 Güncelleme:
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        LifeCell Farma, geliştirdiği guava bazlı formülle alana yeni bir yaklaşım getirmeyi hedefliyo

        Kilo kontrolüne yönelik ürün ve uygulamalara ilginin artmasıyla birlikte doğal içeriklere ilişkin araştırmalar da gündemdeki yerini koruyor. Tropikal meyvelerden guava, özellikle lif ve flavonoid içeriği ile metabolik sağlık ve beslenme alanındaki çeşitli araştırmalarda incelenen içerikler arasında yer alıyor.

        Guavanın içerdiği bileşenlerin tokluk ve yemek sonrası kan şekeri yanıtı gibi başlıklardaki potansiyel etkileri farklı bilimsel çalışmalara konu olurken, LifeCell Farma da bu alandaki araştırmalardan hareketle guava bazlı bir formül geliştirdiğini açıkladı.

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        GUAVANIN METABOLİK ETKİLERİ ARAŞTIRILIYOR

        Guavanın metabolik sağlık üzerindeki olası etkileri insanlar üzerinde gerçekleştirilen araştırmalarda da ele alınıyor. 2016 yılında Journal of Clinical and Diagnostic Research dergisinde yayımlanan randomize kontrollü bir çalışmada, 45 sağlıklı yetişkinde altı hafta boyunca günlük guava tüketiminin kan şekeri, kan yağları ve vücut kitle indeksi üzerindeki etkileri incelendi.

        Guava ayrıca içerdiği lifler nedeniyle beslenme ve tokluk mekanizmaları açısından da araştırılıyor. Lif içeriği yüksek besinlerin beslenme düzenindeki yeri, tokluk hissi ve günlük enerji alımıyla ilişkisi uzun süredir araştırma konusu olurken, guavanın bu özellikleri de farklı çalışmalarda değerlendiriliyor.

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        Nutrients dergisinde yayımlanan bir başka klinik çalışmada ise guava meyve ekstraktının yemek sonrası kan şekeri yanıtı üzerindeki etkisi araştırıldı. Çalışmada belirli bir guava ekstraktının glukoz tüketiminin ardından oluşan kan şekeri artışını bazı zaman noktalarında azalttığı bildirildi.

        Bilimsel çalışmalar guavanın metabolik sağlık açısından araştırılmaya değer bir içerik olduğunu ortaya koyarken, söz konusu bulguların doğrudan bir kilo kaybı veya tedavi yöntemi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

        "FARKLI BİR ÜRÜN YAKLAŞIMI GETİRMEYİ HEDEFLEDİK"

        LifeCell Farma Marka Yönetim Kurulu Başkanı Enes Can, guava bazlı formül geliştirme süreçlerinin temelinde doğal içeriklere yönelik artan ilginin bulunduğunu belirterek, "Kilo kontrolüne yönelik yaklaşımlarda tüketicilerin doğal içeriklere olan ilgisinin arttığını gözlemliyoruz. Biz de bu noktada guavanın içerdiği lif ve araştırmalara konu olan bileşenlerinden hareketle farklı bir ürün yaklaşımı geliştirmeyi hedefledik" dedi.

        Kilo kontrolünün tek bir ürün veya içerik üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Can, "Bizim yaklaşımımız hızlı sonuç vadetmekten ziyade günlük beslenme düzeninin desteklenmesi üzerine kurulu. Ürünümüzü de bu çerçevede konumlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Can, guavanın bir ilaç olmadığının ve reçeteli diyabet veya obezite tedavilerinin yerine geçmediğinin altını çizerek, "Guava bazlı ürünlerin herhangi bir hastalığın tedavisi veya reçeteli tedavilerin alternatifi olarak değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz. Buradaki çıkış noktamız, doğal içeriklerin beslenme ve yaşam tarzı içerisindeki potansiyel kullanım alanlarını araştırmak" diye konuştu.

        DOĞAL İÇERİKLER GÜNDEMDE YERİNİ KORUYOR

        Kilo kontrolünde doğal içeriklere yönelik tüketici ilgisinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenirken, guava da lif ve bitkisel bileşenleri nedeniyle araştırmaların gündemindeki meyveler arasında bulunuyor.

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        LifeCell Farma ise geliştirdiği guava bazlı formülle doğal içeriklere yönelik bu ilgiyi ürün geliştirme alanına taşımayı amaçladığını belirtiyor.

        Şirket, kilo kontrolünün kişiden kişiye farklılık gösterebileceğine ve beslenme düzeni, fiziksel aktivite ve yaşam tarzı gibi faktörlerin bu süreçte önemli olduğuna dikkat çekiyor.

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        #LifeCell Farma
        #guava
        #aç
        #Tok
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