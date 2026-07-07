Piyasa kapanışı: 07 Temmuz 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

07 Temmuz 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.497,37 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,50 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi BETAE,EMPAE,DGGYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SVGYO,KGYO,VERUS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (26.145.494.721.00 TL), THYAO (21.275.173.947.25 TL), ASTOR (14.211.823.667.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Temmuz 2026 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 46,84 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,09 düşerek 53,55 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (07 Temmuz 2026 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,55 değer kaybederek 4.142,52 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,35 değer kaybederek 6.247,69 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.214,98 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.734,95 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,11 değer kazanarak 63.663,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,66 yükselerek 1.790,99 dolardan işlem gördü.