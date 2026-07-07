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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 07 Temmuz 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 07 Temmuz 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (07 Temmuz 2026 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak 14.497,37 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 46,84 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,35 değer kaybederek 6.247,69 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa kapanışı: 07 Temmuz 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        07 Temmuz 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.497,37 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,50 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi BETAE,EMPAE,DGGYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SVGYO,KGYO,VERUS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (26.145.494.721.00 TL), THYAO (21.275.173.947.25 TL), ASTOR (14.211.823.667.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        383.00
        -4.67 %
        26.145.494.721
        T
        348.25
        0.36 %
        21.275.173.947
        A
        325.25
        2.44 %
        14.211.823.667
        A
        73.60
        0.14 %
        7.545.487.835
        Y
        37.60
        0.37 %
        7.042.110.567
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        64.35
        10.00 %
        258.366.730
        E
        90.35
        9.98 %
        352.821.912
        D
        39.90
        9.98 %
        7.321.298
        C
        18.52
        9.98 %
        47.255.332
        S
        21.72
        9.97 %
        313.156.035
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        18.99
        -10.00 %
        57.776.734
        V
        461.75
        -9.99 %
        206.488.517
        B
        17.59
        -9.98 %
        7.139.515
        D
        20.94
        -9.97 %
        3.825.018
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Temmuz 2026 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 46,84 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,09 düşerek 53,55 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,84
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        53,55
        -0,09 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (07 Temmuz 2026 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,55 değer kaybederek 4.142,52 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,35 değer kaybederek 6.247,69 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.214,98 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.734,95 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.142,52
        -0,55 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.247,69
        -0,35 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.734,95
        -0,35 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.214,98
        -0,35 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,11 değer kazanarak 63.663,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,66 yükselerek 1.790,99 dolardan işlem gördü.

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