Piyasa raporu (17 Temmuz 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (17 Temmuz 2026 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,90 değer kaybederek 13.981,05 puanla günü kapattı.Dolar ise 47,16 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,89 ile 6.074,94 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Temmuz 2026 Cuma tarihinde günü 13.981,05 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,90 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ISVEA,ENSRI,GSDDE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KONTR,EMPAE,TRILC oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.648.329.383.50 TL), THYAO (11.695.797.375.50 TL), BETAE (10.546.344.654.35 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
351.50 ₺
|
-0.28 %
|
15.648.329.384
|
329.50 ₺
|
-0.15 %
|
11.695.797.376
|
90.75 ₺
|
-2.58 %
|
10.546.344.654
|
286.50 ₺
|
-8.32 %
|
10.466.197.048
|
66.50 ₺
|
-3.06 %
|
10.241.560.647
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
27.52 ₺
|
9.99 %
|
3.692.897.540
|
6.28 ₺
|
9.98 %
|
491.146.105
|
8.83 ₺
|
9.96 %
|
893.333.287
|
41.72 ₺
|
9.96 %
|
160.049.180
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
5.31 ₺
|
-10.00 %
|
13.305.039
|
60.80 ₺
|
-9.99 %
|
941.095.026
|
1.50 ₺
|
-9.64 %
|
22.867.147
|
11.25 ₺
|
-9.27 %
|
10.910.794
|
72.50 ₺
|
-9.26 %
|
15.512.668
Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Temmuz 2026 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,15 artış ile 47,16 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,07 yükseliş ile 53,99 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
47,16 ₺
|
0,15 %
|
E
|
53,99 ₺
|
0,07 %
Altın fiyatlarında son durum (17 Temmuz 2026 Cuma)
Altının ons fiyatı yüzde 0,88 artış ile 4.011,61 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,89 yükselişle 6.074,94 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.932,53 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.608,61 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.011,61 ₺
|
0,88 %
|
6.074,94 ₺
|
0,89 %
|
39.608,61 ₺
|
0,89 %
|
9.932,53 ₺
|
0,89 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,62 düşüş ile 63.058,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,85 azalış ile 1.815,38 dolar.Brent Petrol ise 86,24 dolar