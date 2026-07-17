Piyasa raporu (17 Temmuz 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Neden milyonlarca dolar borç aldı? Borçlara ''Ahbap faaliyetleri'' yazısı. ''Zaafları şüpheyi kuvvetlendirdi.'' Haluk Levent'ten usulsüzlük itirafı. Ahbap'ın mal varlıklarına el konuldu. Haluk Levent neden bu kadar borçlandı? Bağışçılarla neden iletişime geçti? Yurt dışından gelen bağışlar nerede? ... Daha Fazla Göster

Neden milyonlarca dolar borç aldı? Borçlara ''Ahbap faaliyetleri'' yazısı. ''Zaafları şüpheyi kuvvetlendirdi.'' Haluk Levent'ten usulsüzlük itirafı. Ahbap'ın mal varlıklarına el konuldu. Haluk Levent neden bu kadar borçlandı? Bağışçılarla neden iletişime geçti? Yurt dışından gelen bağışlar nerede? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Eski Savcı Alp Tekin Yıldırım ve Habertürk Muhabiri Gizem Türemen yanıtladı. Daha Az Göster