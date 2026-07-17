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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa raporu (17 Temmuz 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (17 Temmuz 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (17 Temmuz 2026 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,90 değer kaybederek 13.981,05 puanla günü kapattı.Dolar ise 47,16 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,89 ile 6.074,94 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Temmuz 2026 Cuma tarihinde günü 13.981,05 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,90 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ISVEA,ENSRI,GSDDE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KONTR,EMPAE,TRILC oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.648.329.383.50 TL), THYAO (11.695.797.375.50 TL), BETAE (10.546.344.654.35 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        351.50
        -0.28 %
        15.648.329.384
        T
        329.50
        -0.15 %
        11.695.797.376
        B
        90.75
        -2.58 %
        10.546.344.654
        A
        286.50
        -8.32 %
        10.466.197.048
        A
        66.50
        -3.06 %
        10.241.560.647
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        27.52
        9.99 %
        3.692.897.540
        E
        6.28
        9.98 %
        491.146.105
        I
        8.83
        9.96 %
        893.333.287
        S
        41.72
        9.96 %
        160.049.180
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        5.31
        -10.00 %
        13.305.039
        E
        60.80
        -9.99 %
        941.095.026
        T
        1.50
        -9.64 %
        22.867.147
        S
        11.25
        -9.27 %
        10.910.794
        S
        72.50
        -9.26 %
        15.512.668
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Temmuz 2026 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,15 artış ile 47,16 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,07 yükseliş ile 53,99 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,16
        0,15 %
        E
        EUR/TRY
        53,99
        0,07 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (17 Temmuz 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,88 artış ile 4.011,61 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,89 yükselişle 6.074,94 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.932,53 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.608,61 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.011,61
        0,88 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.074,94
        0,89 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.608,61
        0,89 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.932,53
        0,89 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,62 düşüş ile 63.058,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,85 azalış ile 1.815,38 dolar.Brent Petrol ise 86,24 dolar

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