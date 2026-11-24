Sanko Enerji, COP31 kapsamında TOBB Green Zone’da “Jeotermal Enerji: Derinlerden Gelen Güç – Türkiye’nin Enerji Dönüşümündeki Rolü” başlıklı özel bir panel gerçekleştirdi. Jeotermal enerjinin enerji arz güvenliğine katkısı, Türkiye’nin kaynak potansiyeli, yatırım olanakları ve teknolojik gelişmelerin ele alındığı oturumda, sektörün bugünü ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Sanko Enerji Jeotermal Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Dökmeci, Arama ve Sondaj Müdürü Halil İbrahim Dağdeviren ve Jeotermal Santraller İşletme Müdürü Koray Fuat Hamut’un katılımıyla gerçekleşen panelde, jeotermal enerjinin kaynağın araştırılmasından santral işletmeciliğine uzanan tüm aşamaları farklı uzmanlık alanları üzerinden değerlendirildi.

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Jeotermal yatırımlarda YEKDEM sonrası dönem ve yeni finansman ihtiyacı

Panelde söz alan Hüsnü Dökmeci, jeotermal enerjinin Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından stratejik bir kaynak olduğunu belirterek, sektörün yalnızca yeni yatırımlarla değil, mevcut santrallerin sürdürülebilir işletilmesiyle de büyümesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin yaklaşık 1.800 MW jeotermal kurulu güce ulaştığını hatırlatan Dökmeci, YEKDEM destek süreleri 2026–2028 döneminde sona erecek santrallerin sektör açısından yeni bir süreci beraberinde getirdiğini ifade etti.

Jeotermal yatırımların yüksek arama ve sondaj maliyetleri, sürekli bakım ve yenileme ihtiyacı ile finansman koşullarından etkilendiğini vurgulayan Dökmeci, YEKDEM sonrası dönemde yatırım ortamının öngörülebilir olmasının önemine işaret etti. Dökmeci, “Jeotermal enerji yatırımlarında santralin devreye alınması sürecin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Kaynağın sürdürülebilir yönetimi, yeni kuyuların açılması, bakım ve modernizasyon çalışmaları için sürekli yatırım gerekiyor. Bu nedenle mevcut santrallerin üretimini koruyacak ve yeni yatırımları teşvik edecek öngörülebilir bir gelir modeline ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

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Sektörün gelişimi için finansmana erişimin kolaylaştırılması ve hibrit yatırım olanaklarının artırılması gerektiğini de belirten Dökmeci, güneş ve rüzgar yatırımlarının jeotermal santrallerin iç tüketimini karşılayarak şebekeye verilen net elektrik miktarını artırabileceğini kaydetti. Sanko Enerji’nin jeotermal portföyünde Salihli JES 1, 2 ve 3 santrallerinin toplam 70 MW kurulu güçle faaliyet gösterdiğini aktaran Dökmeci, Türkiye’nin mevcut yatırım ve işletme deneyiminin korunmasının, jeotermal enerjinin uzun vadeli gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı.

300°C ve ötesinde jeotermal kaynak arayışı

Panelin ikinci bölümünde Halil İbrahim Dağdeviren, yüksek sıcaklıklı jeotermal kaynakların araştırılması ve geliştirilmesine odaklandı. Jeotermal arama stratejilerinde verinin önemini ele alan Dağdeviren, yapay zeka uygulamalarının arama ve sondaj süreçlerinde belirsizliklerin azaltılması ve keşif başarısının artırılmasındaki potansiyelini değerlendirdi.

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Sanko Enerji’nin Salihli sahasındaki çalışmalarından örnekler paylaşan Dağdeviren, 2B sismik çalışmalarla sınırlarına ulaşan arama faaliyetlerinin 3B sismik ve manyetotellürik (MT) yöntemlerle yeniden ele alındığını ve bu çalışmalar sonucunda 300°C seviyesinde yeni bir kaynak kuşağının ortaya çıkarıldığını belirtti. Sahada açılan başarılı ve başarısız tüm kuyulardan elde edilen verilerin yapay zeka destekli analizlerle birlikte değerlendirildiğini aktaran Dağdeviren, kuyu lokasyonlarının belirlenmesinde maliyet ve sondaj riskinin de bu analizlerle birlikte dikkate alındığını vurguladı.

Sürdürülebilir jeotermal kaynak yönetimi ve yerel paydaşlarla ilişkiler

Panelin son bölümünde Koray Fuat Hamut, jeotermal santrallerde verimli ve sürdürülebilir işletmecilik yaklaşımını ele aldı. Türkiye’de jeotermal santrallerin baz yük üretimiyle kesintisiz elektrik üretimine katkı sağladığını ve bu yönüyle HES, RES ve GES’lerden ayrıştığını belirten Hamut, güncel teknolojilerin işletme süreçlerine entegrasyonuna değindi. Yapay zeka ve kestirimci bakım uygulamalarının ekipman performansının izlenmesi ve olası arızaların erken tespitindeki katkısını vurgulayan Hamut, dijital ikiz teknolojisi ve üç boyutlu rezervuar modellemesinin santral performansının değerlendirilmesi ve jeotermal kaynağın sürdürülebilir yönetimindeki rolünü anlattı.

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Jeotermal yatırımların uzun vadeli sürdürülebilirliğinde yerel halk ve paydaşlarla kurulan ilişkilerin önemine de dikkat çeken Hamut, Sanko Enerji’nin Salihli’de yürüttüğü sosyal, kültürel ve tarımsal çalışmaları aktardı.Bu kapsamda Salihli Sosyal Etkileşim Merkezi’nde çocuklar ve gençlere yönelik yenilenebilir enerji temalı eğitimler, mühendislik ve doğa seminerleri ile çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Hamut, yerel kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen iş birliklerine de değindi. Salihli’deki üreticilerle yürütülen bağcılık çalışmaları ve bölge halkı, yerel paydaşlar ile çalışanların katılımıyla düzenlenen geleneksel bağ bozumu buluşmalarının yanı sıra YGA Bilim Seferberliği’ne verilen desteği de aktardı. Bir yıl sürecek proje kapsamında Salihli’de 3.653 öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiğini belirten Hamut, çalışmaların ilk aşamasında 21 öğretmene yönelik beş günlük eğitim programı düzenlendiğini ve 28 öğrencinin katılımıyla bilim atölyesi gerçekleştirildiğini paylaştı.